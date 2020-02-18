Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с эвакуацией украинцев из охваченного коронавирусом Уханя «контролируемая» и призвал не распространять неправдивую информацию об их дальнейшем размещении.

Об этом он сказал во время брифинга по итогам заседания СНБО, сегодня, 18 февраля.

По словам президента, некоторые СМИ распространяют дезинформацию по поводу того, куда везут эвакуированных, и что в Украине что-то не готово для этого.

— У нас есть несколько вариантов. Мы полностью готовы. Но самое главное, что мы забираем наших граждан, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Также он обратился к политическим партиям, которые «подстрекают людей перекрывать дороги». Данные об этом, говорит президент, поступающих от правоохранителей.

— Если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, мы привезем всех наших граждан в Конча-Заспу в их имения, – заявил Владимир Зеленский.

Напомним, эвакуацию украинцев из китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром вспышки коронавируса, снова перенесли. Ранее ожидалось, что самолет с украинскими прибудет в среду 19 февраля, теперь его ожидают в четверг, 20 февраля.

В Украине были выбраны два объекта для размещения эвакуированных из Уханя украинцев, однако их названия держатся в тайне.

Такэе отметим, что в Украине пока нет случаев инфицирования, однако известно, что есть двое украинцев среди инфицированных на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у порта Йокогама в Японии.