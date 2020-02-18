Предприниматели обвинили в коррупции депутатов земельной комиссии Николаевского горсовета, которые проголосовали за продление аренды земли на 6-й Слободской для строительства жилого дома, где на сегодняшний день находиться авторынок.

Об этом стало известно сегодня, 18 февраля в ходе заседания земельной комиссии Николаевского городского совета, - передает корреспондент НикВести.

В частности, на рассмотрение комиссии был вынесен вопрос об утверждении проекта землеустройства по отведению земельного участка по улице 6 Слободская, 81, площадью более 5 тысяч квадратных метров, для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома, а также о продлении срока аренды земельного участка строительной компании «Корабел».

В ходе заседания предприниматели авторынка поинтересовались в депутатов относительно наличия проекта землеотвода данного участка.

— Мы неоднократно говорили на эту тему. Меня интересует такой вопрос. Кто-то из вас видел проект землеотвода? Кто-то из вас, депутатов, видел этот документ? Прошу внести мой вопрос в протокол и прошу ответы депутатов тоже внести протокол, - сказала предпринимательница.

Как сказал депутат горсовета, глава земельной комиссии Игорь Концевой, исходя из названия проекта решения, внесенного в повестку дня, следует, что данный документ есть.

— Здесь звучит пункт, как «утвердить проект землеотвода». Если его утверждают, значит, соответственно, он существует. Если этот вопрос вынесли на комиссию, значит все необходимые заключения и согласования есть. Иначе его бы к нам на комиссию не вынесли, - сказал Игорь Концевой.

Помимо этого главный архитектор Николаева Андрей Цимбал отметил, что «есть проект, который был согласован предыдущим архитектором».

Депутат горсовета Анатолий Дюмин добавил, что земельная комиссия носит исключительно рекомендательный характер и посоветовал предпринимателям, в случае, если они не согласны с решением комиссии, прийти на сессию городского совета и выступить там.

— Я убедительно прошу. Мы неоднократно выслушивали людей. У нас еще целый пакет документов и людей, вопросы которых нужно решать. Мы изучали все стороны. Прошу поставить на голосование. Мы комиссия по земле и мы имеем рекомендательный характер. Я обращаюсь к нашим жителям. А законную силу имеет сессия городского совета. У меня большая просьба. Поэтому, пожалуйста, если вы не согласны с решением комиссии, будьте любезны, приходите на сессию. Там мы дадим вам слово, - сказал Анатолий Дюмин.

Предприниматели указали на то, что в связи с отсутствием проекта землеустройства по отводу участка на 6 Слободской под строительство жилого дома, решение комиссии будет являться противозаконным.

— Мы вам всем сейчас в глаза говорим, что вы нарушаете закон. Вы нас слышите? Мы еще раз вам говорим, что проекта землеотвода не существует. Проект отвода есть только на рынок. А вы хотите продлить под строительство. Это противозаконно, - сказали предприниматели.

По предложению депутата Анатолия Дюмина глава комиссии Игорь Концевой вынес данный вопрос на голосование. В результате, профильная депутатская комиссия согласовала вынесение на сессию вопроса о продлении аренды.

После чего предприниматели обвинили депутатскую комиссию в «коррупции» и заявили о намерении обратиться в правоохранительные органы.

— То, что мы сегодня наблюдали - это коррупция. По-другому не скажешь. Почему? Потому что жители города приходят к вам и говорят: «Товарищи, это незаконное решение». Менять целевое назначение и продлевать аренду на одному участке нельзя. В земельном кодексе ни в одной статье это не предусмотрено. Продлевать без проекта отвода земельного участка так же нельзя. Проект отвода сделан под авторынок. Вы сейчас продлеваете под строительство - это тоже противозаконно. Мы закрываете глаза и все равно голосуете. Поэтому мы попросили внести это в протокол. Мы дальше будем обращаться в правоохранительные органы, - сказали предприниматели авторынка.

Ранее сообщалось, что николаевские предприниматели заявили о бездействии депутатов горсовета и мэра Александра Сенкевича в вопросе ликвидации авторынка на улице 6-я Слободская, 81, вместо которого планируется строительство парковки для нового жилого комплекса.