Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозирует, что рассмотрение «земельного» законопроекта во втором чтении займет 2,5 - 3 месяца, и планирует общаться с лидерами тех фракций, которые внесли больше всего правок.

Об этом он сказал в кулуарах Верховной Рады во вторник, передает Укринформ.

— Ожидания такие. Если не изменятся существенно какие-то обстоятельства, мы прогнозируем это, основываясь на сегодняшних цифрах, которые мы имеем. Сейчас в среднем рассмотрение одной поправки занимает 3 минуты. Если количество поправок разделить на 3 минуты и вычесть из этой цифры все перерывы и т.д., то это где-то - 2,5-3 месяца работы парламента, - подчеркнул Давид Арахамия.

По его словам, тысячи правок, на которых настаивают члены фракций «Опозиційна платформа — За життя» и «Батьківщина» - блокирование работы парламента.

— Я буду лично настаивать на том, чтобы собрать глав фракций и с ними пообщаться - каким образом они будут смотреть в глаза своим избирателям, которые будут говорить, что они заблокировали парламент. Зачем? - добавил Давид Арахамия.

Он отметил, что дополнительные пленарные дни Верховной Рады - один из инструментов для ускорения рассмотрения правок.

— Дополнительные пленарные дни - один из инструментов, которые могут ускорить. Мы еще не решили, потому что думаем, что тогда будет новая серия манипуляций относительно того, что мы ускоряем процесс искусственным образом и так далее, - рассказал Давид Арахамия.

Ранее сообщалось, что украинский парламент будет голосоватьза принятие во втором чтении и в целом законопроекта о рынке земли сельскохозяйственного назначения в середине апреля, прогнозирует глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Согласно календарному плану третьей сессии Верховной Рады IX созыва 10-14 февраля депутаты работают в комитетах и комиссиях. При подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли предложено 4018 поправок.