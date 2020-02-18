Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал реформирование системы питания в городских учебных заведениях после подтверждения поставок фальсификата масла.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Сенкевич сообщил, что после проверки в одном из учебных заведений города был выявлен фальсификат масла, который поставляло предприятие «Николаевмолпром».

— После моего возвращения из Киева мне поставили в известность результаты проверки госпотребслужбой сливочного масла, поступающего в наши учебные заведения. По результатам проверки в одном из заведений в сливочном масле, изготовленном в Доманевском районе, нашли немолочные жиры, что противоречит условиям договора с поставщиком, – написал Александр Сенкевич.

По словам городского головы, он поручил чиновникам разобраться в данном вопросе и применить санкции как к поставщику фальсификата, так и ответственным работникам местного самоуправления.

— Когда я услышал эту информацию, меня откровенно охватила ярость. Прежде всего, как отца двух детей, наравне с другими питаются в учебных заведениях. Это дело, скорее всего, будет рассматриваться компетентными органами. Со своей же стороны предоставил необходимое поручение профильным подразделениям горсовета разобраться с инцидентом (на каком именно этапе произошло нарушение) и подготовить санкции к нарушителям – будь то частный поставщик, или работник местного самоуправления, – заявил Александр Сенкевич.

Помимо этого, мэр анонсировал пересмотр и реформирование системы детского питания в учебных заведениях города.

— Также в ближайшее время по указанным скандалы в этой сфере будем вместе с нашей командой просматривать саму идею детского питания в учебных заведениях и как этот процесс можно реформировать, ведь наши дети заслуживают лучшего, – отметил он.

Отметим, что журналистская команда 1+1 «ТСН Неделя» в рамках медийного проекта «СТОП Фальсификат» проводила мониторинг сливочного масла, в рамках которого оказалось, что компания «Николаевмолпром» продает под его видом фальсификат.

Коммунальное предприятие по организации питания в учебных заведениях Николаева закупило 13 тон масла на 1,6 миллиона гривен у фирмы «Николаевмолпром».

Напомним, в феврале 2019 года на Коммунальном производственном предприятии по организации питания в учебных заведениях Николаевского горсовета прошли обыски по причине закупок некачественных продуктов, при которых было зафиксировано хищение бюджетных средств. После обысков в полиции заявили, что поставщиком питания в детские сады Николаева является фиктивная фирма из Одессы.

В полиции сообщили, что продукт, которым кормили детей в садах Николаева, не является сливочным маслом, так как доля молочных жиров составляла менее 1%.

14 февраля 2019 года, правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступлений организованной группе лиц, в состав которой вошли житель города Одессы и его жена.

Тогда же бывшему начальнику коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях (КОПа) Глебу Новоторову сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей.