Юрий Загородний, куратор по Николаевской области от «Оппозиционной платформы – «За життя»

Народный депутат Украины от «Оппозиционной платформы – «За життя» Юрий Загородний заявил, что готов вести переговоры с руководителем фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорем Дятловым относительно объединения под местные выборы.

Об этом Юрий Загородний заявил в интервью изданию «Новости-N».

В материале указывается, что темой встречи может стать «объединение усилий для участия в предстоящих местных выборах».

— Я всегда со всеми общаюсь и могу договориться. Я Игоря Дятлова не знаю, но встречаться с ним готов. Ради дела я готов встречаться, обсуждать и вести переговоры со всеми. Дятлов – такой же точно человек и гражданин, как и я, - сообщил нардеп от «Оппозиционной платформы – «За життя» Юрий Загородний.

Отметим, что Юрий Загородний с 1998 года состоял в СДПУ(о) и многие годы является ближайшим соратником Виктра Медведчука. В 2002-2005 годах он работал Первым заместителем главы Администрации Президента Украины Леонида Кучмы, когда ее возглавлял Виктор Медведчук.

Перед президентскими выборами 2019 года Виктор Медведчук и Вадим Рабиновичич стали частью нового политического проекта под названием «Объединенная платформа – «За життя», к которому присоединились представители «Оппозиционного блока» Сергей Левочкин и Юрий Бойко. Впоследствие они были исключены из парламентской фракции «Оппозиционный блок».

В итоге на президентских выборах не было кандидата выдвинутого от «Оппозиционного блока». «Оппозиционная платформа – «За життя» поддержала самовыдвиженца Юрия Бойко, а «Оппозиционный блок» поддержал Александра Вилкула кандидата от «Партии мира и развития», к названию которой незадолго до выборов добавили наименование «Оппозиционный блок» и получилось «Оппозиционный блок — Партия мира и развития».

Игорь Дятлов на мероприятии в рамках избирательной кампании кандидата в президенты Александра Вилкула

Осенью 2018 года Игорь Дятлов заявлял, что Юрий Бойко не имел права представлять «Оппозиционный блок», подписывая соглашение с партией Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича: «Есть ли у тебя мандат представлять избирателей, когда ты подписываешь те или иные документы? Если посмотреть устав партии, такой мандат выдает только съезд партии. Съезда не было». Выдвижение Юрия Бойко в президенты Украины Игорь Дятлов называл «игрой на то, чтобы уничтожить любую возможность оппозиционных избирателей иметь шанс на победу».

Относительно объединения с партией «За життя» Игорь Дятлов говорил следующее: «Я за любые объединительные процессы с теми людьми, которые могут помочь решить вопросы наших избирателей. Та позиция, которую занимает партия Рабиновича в городе Николаеве, в моем понимании, она расходится с тем, что декларировалось его же сторонниками в Николаеве».