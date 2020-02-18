С 16 по 31 мая в Николаевской, Херсонской и Одесской областях состоится самый масштабный в Украине фестиваль воздушных змеев «South Wind».

Об этом сегодня, 18 февраля, в ходе пресс-конференции, которая проходила в современном арт-пространстве Gallery (ЖК «Ривьера»), рассказали организаторы мероприятия, - передает корреспондент НикВести.

В частности, организатор Татьяна Безмощук рассказала, что фестиваль «Южный ветер» является логическим продолжением кайт-феста, который проходил в селе Трихаты.

По ее словам, фестиваль требовал новых взглядов и идей, именно поэтому было решено увеличить масштабы его проведения. Таким образом с 16 по 17 мая фестиваль пройдет в селе Радсад (Николаевская область), с 23 по 24 мая в Широкой Балке (Херсонская область) и с 30 по 31 мая в поселке Черноморское (Одесская область).

— Возникла идея, почему бы с помощью этого фестиваля не открывать новые места Украины, и прежде всего Николаевщины. У нас есть, что показать, потому возникла идея перенести этот фестиваль на новую локацию, абсолютно чистое поле, и начиная с нуля вырастить в этой общине идею о том, что можно развивать туризм, - заявила Татьяна Безмощук.

Все три фестиваля будут отличаться между собой тематикой: мультипликационные герои, хищные птицы и животные, подводный мир.

Помимо традиционных развлечений и мастер-классов, на фестивале будут организованы лектории под открытым небом, где будут обсуждать вопросы развития туризма на Николаевщине.

Отметим, что в рамках пресс-конференции, представителям СМИ продемонстрировали уникальную выставку-инсталляцию от арт-платформы «Дивина», которая займется подготовкой дизайна и декора фестиваля.

Напомним, в феврале этого года в Николаеве планируют провести туристический форум, целью которого является определение направления развития туризма в Николаевской области.