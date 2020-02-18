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Верховная рада Украины во вторник, 18 февраля, рассмотрела почти 500 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Всего в документе 4018 правок. Нардепы по состоянию на вторник прошли 483 правки. Ни одна из них поддержана в зале не была.
Напомним, Верховная рада Украины по состоянию на пятницу, 7 февраля, рассмотрела 216 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли.
Ранее сообщалось, что рассмотрение закона о рынке земли может заблокировать работу парламента на несколько месяцев.
Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что вероятность того, что законопроект о рынке земли не наберет необходимое количество голосов во время голосования за него в Верховной Раде, достигает 3%.
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Верховная рада Украины во вторник, 18 февраля, рассмотрела почти 500 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Всего в документе 4018 правок. Нардепы по состоянию на вторник прошли 483 правки. Ни одна из них поддержана в зале не была.
Напомним, Верховная рада Украины по состоянию на пятницу, 7 февраля, рассмотрела 216 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли.
Ранее сообщалось, что рассмотрение закона о рынке земли может заблокировать работу парламента на несколько месяцев.
Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что вероятность того, что законопроект о рынке земли не наберет необходимое количество голосов во время голосования за него в Верховной Раде, достигает 3%.