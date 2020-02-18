Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что крупногабаритный грузовой транспорт, который едет на предприятия морехозяйственного комплекса, должны отстаиваться в специально отведенных для этого местах с соответствующей инфраструктурой за пределами Николаева, а не на улицах города возле жилых домов.

Такую позицию мэр Николаева высказал сегодня, 18 февраля, во время обсуждения с представителями общественной организации «РозУм» ситуации с состоянием атмосферного воздуха и водной среды в Николаеве, передает корреспондент НикВести.

Александр Сенкевич рассказал, что в конце прошлого года он встречался с представителям «Администрации морских портов Украины», где обсуждался вопрос строительства такого объекта с системой диспетчеризации. Городской голова рассказал, что у него с представителями АМПУ возник спор о месте размещения такого объекта и заезда на площадку отстоя.

— У нас был спор, будет ли это заезд со стороны Херсонского шоссе или со стороны Баштанского шоссе. Я настаиваю на том, чтобы этот заезд был со стороны Баштанского шоссе, мы готовы организовать там светофорные объекты, развязки и так далее, потому что со стороны Херсонского шоссе эти крупногабаритные автомобили убивают эстакаду. Также там есть два железнодорожных переезда, которые не удобны… их тоже убивает постоянно. Если мы говорим о том, что будет со стороны Баштанского шоссе, да, это для города будет дороже. Потому что нам нужно будет на улице Новозаводской сделать железобетонное покрытие. В этом году вы планируем сделать от Херсонского шоссе до ж/д вокзала, а в следующем году планируем проектировать дальше от Херсонского шоссе в сторону Баштанского шоссе. Но опять же, мы готовим путепровод, но место для отстоя должно быть за городом. Также должны быть построены какие-то места, может хостелы, где люди смогут греться, поесть, принять душ, отдохнуть, сходить в туалет, а не делать это все под домами у николаевцев. Плюс, стоять машины всю ночь и на холостом ходу греют кабину, где человек спит себе, а этими выхлопными газами дышит весь Николаев. Красивыми словами мы не смогли добиться в этом успеха. Нужно уже переходить к более жестким действиям, - считает Александр Сенкевич.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич сегодня в ходе встречи с активистами поручил провести исследование и определить, насколько въезжающий в город грузовой транспорт загрязняет атмосферный воздух своими выбросами. В ходе совещания прозвучало, что ситуация с загрязнением воздуха в Николаеве не уникальна. Было также озвучено, что в портах Николаева осуществляется перевалка 28% от всех грузов в Украине.

Кроме того, Александр Сенкевич предложил установить во всех районах города специальное оборудование, которое будет в онлайн-режиме измерять уровень загрязнения атмосферного воздуха. Это позволит в реальном времени каждому николаевцу увидеть, насколько и какими веществами в городе загрязнен воздух.