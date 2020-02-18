В НАТО обеспокоены сегодняшней атакой пророссийских боевиков вблизи Золотого на востоке Украины.

Об этом сказала пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску, заявление которой есть в распоряжении УНН.

«Мы обеспокоены эскалацией насилия со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины сегодня утром. Это подрывает Минские соглашения и усилия по мирному урегулированию конфликта. НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы по-прежнему призываем Россию вывести свои силы, прекратить поддержку сепаратистов и предпринять подлинные усилия по выполнению минских соглашений», — заявила Оана Лунгеску.

Напомним, что в Луганской области, в районе города Золотое, вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный боевики с утра 18 февраля атаковали позиции украинских военных. Бой продлился около пяти часов. По официальным данным, погиб один военный, четверо получили легкие ранения. Позиции не потеряны.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обострение ситуации на Донбассе. По его мнению, это «циничная провокация» с целью сорвать мирный процесс.