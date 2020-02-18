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Управление культуры Николаевской облгосадминистрации может снова возглавить Светлана Гладун, которая нынче является депутатом облсовета от партии «Оппозиционный блок».
Об этом НикВести сообщили источники в областном совете.
Светлана Гладун уже занимала должность начальника управления культуры ОГА, с которой уволилась в 2015 году.
После этого управление возглавил Михаил Димитров, который также когда-то занимал эту должность.
В 2017 году мэр Николаева Александр Сенкевич назначил Светлану Гладун на должность руководителя Ингульской районной администрации.
В августе 2018 написала заявление об увольнении после получения нескольких выговоров от Александра Сенкевича.
Напомним, ранее появилась информация об увольнении Михаила Димитрова с должности начальника управления культуры. Перед этим недовольство его работой высказывала глава областного совета Виктория Москаленко.
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Управление культуры Николаевской облгосадминистрации может снова возглавить Светлана Гладун, которая нынче является депутатом облсовета от партии «Оппозиционный блок».
Об этом НикВести сообщили источники в областном совете.
Светлана Гладун уже занимала должность начальника управления культуры ОГА, с которой уволилась в 2015 году.
После этого управление возглавил Михаил Димитров, который также когда-то занимал эту должность.
В 2017 году мэр Николаева Александр Сенкевич назначил Светлану Гладун на должность руководителя Ингульской районной администрации.
В августе 2018 написала заявление об увольнении после получения нескольких выговоров от Александра Сенкевича.
Напомним, ранее появилась информация об увольнении Михаила Димитрова с должности начальника управления культуры. Перед этим недовольство его работой высказывала глава областного совета Виктория Москаленко.