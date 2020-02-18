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Из всех областей Украины, информацию о возможной незаконной добычи полезных ископаемых предоставили премьер-министру только три области.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
— Две недели назад я давал поручение предоставить информацию о фактах возможного незаконной добычи полезных ископаемых в регионах. На сегодня это сделали только три ОГА - Тернопольская, Харьковская и Черновицкая. Семь областей вообще ничего не подали, остальные 15 областей - предоставили информацию частично или полностью отсутствующую информацию относительно координат этих объектов. До конца этой недели у правительства и руководства Госгеонедра должно быть ВСЯ информация от ВСЕХ областей, - пишет Алексей Гончарук.
Он заявил, что все органы государства должны рассматривать борьбу с теневыми рынками, как комплексную стратегию.
— Те, кто думают, что это временные меры для «галочки» - очень ошибаются. Без документов работать никто не будет. Это - новая реальность. Без исключений, - резюмировал глава правительства.
Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в феврале платежка за газ для населения будет самой низкой за всю зиму.
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Из всех областей Украины, информацию о возможной незаконной добычи полезных ископаемых предоставили премьер-министру только три области.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
— Две недели назад я давал поручение предоставить информацию о фактах возможного незаконной добычи полезных ископаемых в регионах. На сегодня это сделали только три ОГА - Тернопольская, Харьковская и Черновицкая. Семь областей вообще ничего не подали, остальные 15 областей - предоставили информацию частично или полностью отсутствующую информацию относительно координат этих объектов. До конца этой недели у правительства и руководства Госгеонедра должно быть ВСЯ информация от ВСЕХ областей, - пишет Алексей Гончарук.
Он заявил, что все органы государства должны рассматривать борьбу с теневыми рынками, как комплексную стратегию.
— Те, кто думают, что это временные меры для «галочки» - очень ошибаются. Без документов работать никто не будет. Это - новая реальность. Без исключений, - резюмировал глава правительства.
Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в феврале платежка за газ для населения будет самой низкой за всю зиму.