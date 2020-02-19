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За прошлый год от военных действий на Донбассе пострадали 167 гражданских.
Об этом заявила заместитель Генсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло, передает РБК-Украина.
На заседании Совета безопасности ООН 18 февраля, где обсуждается вопрос наступления боевиков, она привела данные последнего доклада миссии ООН по правам человека в Украине от 12 декабря 2019 года.
— Вооруженный конфликт на востоке Украины по прежнему ведет к гибели людей и ранениям, серьезно ограничивает свободу передвижения и пагубно сказывается на базовых правах человека... В 2019 зафиксировано 167 пострадавших среди гражданского населения: 27 погибших и 140 раненых, - заявила Розмари Дикарло.
По ее словам, 63% граждан на Донбасе пострадали в результате обстрелов из стрелкового оружия.
— И 35% пострадали по причине мин и взрывоопасных пережитков войны, - добавила она.
Как сообщалось, в НАТО обеспокоены вчерашней атакой пророссийских боевиков вблизи Золотого на востоке Украины.
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За прошлый год от военных действий на Донбассе пострадали 167 гражданских.
Об этом заявила заместитель Генсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло, передает РБК-Украина.
На заседании Совета безопасности ООН 18 февраля, где обсуждается вопрос наступления боевиков, она привела данные последнего доклада миссии ООН по правам человека в Украине от 12 декабря 2019 года.
— Вооруженный конфликт на востоке Украины по прежнему ведет к гибели людей и ранениям, серьезно ограничивает свободу передвижения и пагубно сказывается на базовых правах человека... В 2019 зафиксировано 167 пострадавших среди гражданского населения: 27 погибших и 140 раненых, - заявила Розмари Дикарло.
По ее словам, 63% граждан на Донбасе пострадали в результате обстрелов из стрелкового оружия.
— И 35% пострадали по причине мин и взрывоопасных пережитков войны, - добавила она.
Как сообщалось, в НАТО обеспокоены вчерашней атакой пророссийских боевиков вблизи Золотого на востоке Украины.