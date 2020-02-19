Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица обратился к гражданам России, процитировав стихотворение поэта Евгения Евтушенко.

Это произошло во время сегодняшнего заседания Совета безопасности ООН, пишут Буквы.

Заканчивая свое выступление на заседании Совбеза, Кислиа перешел на русский язык. Он сделал это для того, чтобы обратиться, в том числе, к гражданам Российской Федерации, «которым не безразлично настоящее и будущее страны».

Украинский дипломат вспомнил российского поэта Евгения Евтушенка и его стихотворение «Хотят ли русские войны?».

— Я перейду на русский язык, чтоб меня возможно услышали россияне, . … Я хотел бы напомнить, что лет 90 назад в маленьком сибирском городке в Иркутской области с романтичным названием Зима в семье балтийского немца Александра Гангуса, сына Рудольфа Гангуса, родился сын. Примечательным для нашей дискуссии мне представляется то, что именно этот поэт, который вернувшись из поездки на Запад в разгаре «холодной войны» написал известное стихотворение «Хотят ли русские войны?». Я думаю, многие уже догадались, что речь идёт о Евгении Евтушенко, — сказал Сергей Кислица.

Дипломат процитировал строки из указанного стихотворения и добавил, что ответом на этот вопрос станет парад 9 мая в Москве.

— Ответом на вопрос, хотят ли русские войны, в условии сегодняшней России станет парад 9 мая на Красной площади, когда мы увидим, вынесут ли портреты Сталина его участники, — подчеркнул он.

Как сообщалось, в ООН озвучили число гражданских, пострадавших за год от военных действий на Донбассе.