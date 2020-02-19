США не намерены отменять наложенные на Россию санкции до полного возвращения Украине контроля над всей её территорией.

Об этом во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заявила и.о. заместителя Постоянного представителя США в ООН Шерит Норман Шале, сообщает Укринформ.

— США отмечают на своей непоколебимой позиции в отношении Украины. Ни сейчас, ни в будущем мы не признаем попытку аннексии Россией Крым. Наши санкции против России будут оставаться в силе до того времени, пока Украина не вернет контроль над своей территорией, - сказала Шерит Норман Шале.

Она призвала Россию «уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются и в территориальные воды».

— Мы осуждаем злоупотребления, имеющие место в российской репрессивной оккупации и призываем Россию освободить более 80 удерживаемых ею украинских политических заключенных, а также прекратить кампанию запугивания крымских татар и оппонентов оккупации, - отметила дипломат.

Шерит Норман Шале подчеркнула, что США «никогда не согласятся ни на что другое, чем полное восстановление контроля Украины над ее собственной территорией, идет ли речь о восточной Украине, о Крыме, о территориальных водах».

Напомним, примерно в 5 утра 18 февраля боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный.

Штурмовая группа боевиков под прикрытием массированного артиллерийского огня еще и захватила одну из передовых украинских позиций в так называемой «серой зоне». В результате один украинский военный погиб и еще четыре получили ранения.