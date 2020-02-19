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Россия отказывается выполнять взятые на себя в соответствии с Минскими соглашениями обязательства и продолжает поддерживать кровопролитие на Донбассе.
Об этом во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заявила и.о. заместителя Постоянного представителя США в ООН Шерит Норман Шале, сообщает Укринформ.
— К сожалению, Россия не проявила готовности выполнить свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями. Она продолжает вооружать, обучать, управлять и воевать рядом со своими марионетками на востоке Украины. Это прямо нарушает российские обязательства, взятые в Минских соглашениях, в том числе относительно установления немедленного и всеобъемлющего режима прекращения огня, - сказала Шерит Норман Шале.
Она сравнила вчерашний обстрел украинских позиций поддерживаемыми Россией боевиками вблизи Золотого с коварным нападением на Дебальцево пять лет назад.
— Сейчас, как и тогда, возглавляемые Россией силы продолжаются нарушать обещания, данные президентом Путиным и российскими чиновниками, и убивать украинцев на украинской территории, - отметила дипломат.
Шале подчеркнула, что вместо конструктивного участия, Россия «распространяет дезинформацию, чтобы отвлечь внимание от ее ключевой, безошибочной и неоправданной участия в раздувании этого конфликта».
— Россия также продолжает вести свои гибридные действия против Украины, используя экономическое и политическое давление, - отметила представительница США.
Напомним, США не намерены отменять наложенные на Россию санкции до полного возвращения Украине контроля над всей её территорией.
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Россия отказывается выполнять взятые на себя в соответствии с Минскими соглашениями обязательства и продолжает поддерживать кровопролитие на Донбассе.
Об этом во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заявила и.о. заместителя Постоянного представителя США в ООН Шерит Норман Шале, сообщает Укринформ.
— К сожалению, Россия не проявила готовности выполнить свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями. Она продолжает вооружать, обучать, управлять и воевать рядом со своими марионетками на востоке Украины. Это прямо нарушает российские обязательства, взятые в Минских соглашениях, в том числе относительно установления немедленного и всеобъемлющего режима прекращения огня, - сказала Шерит Норман Шале.
Она сравнила вчерашний обстрел украинских позиций поддерживаемыми Россией боевиками вблизи Золотого с коварным нападением на Дебальцево пять лет назад.
— Сейчас, как и тогда, возглавляемые Россией силы продолжаются нарушать обещания, данные президентом Путиным и российскими чиновниками, и убивать украинцев на украинской территории, - отметила дипломат.
Шале подчеркнула, что вместо конструктивного участия, Россия «распространяет дезинформацию, чтобы отвлечь внимание от ее ключевой, безошибочной и неоправданной участия в раздувании этого конфликта».
— Россия также продолжает вести свои гибридные действия против Украины, используя экономическое и политическое давление, - отметила представительница США.
Напомним, США не намерены отменять наложенные на Россию санкции до полного возвращения Украине контроля над всей её территорией.