18 февраля незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения, двое боевое поражение.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Боевики открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152-мм и 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения танка, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» незаконные вооруженные формирования совершили три обстрела: рядом с Березовое — из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Широкино — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Пищевика — из миномета калибра 82-мм боевики выпустили 3 мины, а также вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Девятнадцать обстрелов было зафиксировано в районе города Золотое Луганской области: шесть раз вблизи Крымского — из 120-мм минометов НВФ выпустили 61 мину, еще 10 мин из миномета калибра 82-мм, а также вели огонь из вооружения БМП и станкового противотанкового гранатомета.

Четыре раза рядом с Новотошковским — из артиллерийских систем калибра 152-мм — 45 снарядов, 122-мм артиллерии — 15 снарядов, минометов калибра 120-мм — 17 мин, а также 56 выстрелов из вооружения танка.

Два раза в районе Орехового — из ствольной артиллерии калибра 152-мм — 22 снаряда, 122-мм артиллерии — 28 снарядов, минометов калибра 120-мм — 61 мина, 82-мм минометов — 30 мин, а также боевики вели огонь из гранатометов различных систем.

Дважды вблизи Хутора Вольного — из артиллерийских систем калибра 122-мм — 4 снаряда, 120-мм минометов — 23 мины, 82-мм минометов — 25 мин, а также из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Два раза неподалеку Золотого-4 — из минометов калибра 120-мм НВФ выпустили 3 мины, а также вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Попасной — из ствольной артиллерии калибра 122-мм — 16 снарядов и минометов калибра 82-мм — 18 мин.

В районе Луганского — из 82-мм миномета — 2 мины.

Рядом с Новолуганским — из миномета калибра 82-мм — 2 мины, а также боевики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что вблизи Орехово боевики предприняли попытку штурма украинских наблюдательных постов. В результате боевого столкновения украинские защитники очередными огневыми средствами подавили огонь НВФ и остановили диверсионно-разведывательную группу противника. Позиции украинских защитников не потеряны.

По данным украинской разведки, в результате боевого столкновения с стороны боевиков 4 человека были ликвидированы и еще 6 получили тяжелые ранения.

Также в штабе добавили, что с начала текущих суток, 19 февраля, российские оккупационные войска по защитникам Лебединского выпустили 15 мин из минометов калибра 82-мм, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что во время наступления боевиков на Луганщине погиб гранатометчик Максим Хитайлов из 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев.