|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:51
|Заход солнца:
|17:21
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:03
|Заход солнца:
|17:21
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.1 грн
|26.6 грн
18 февраля незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения, двое боевое поражение.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Боевики открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152-мм и 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения танка, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» незаконные вооруженные формирования совершили три обстрела: рядом с Березовое — из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Широкино — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Пищевика — из миномета калибра 82-мм боевики выпустили 3 мины, а также вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Девятнадцать обстрелов было зафиксировано в районе города Золотое Луганской области: шесть раз вблизи Крымского — из 120-мм минометов НВФ выпустили 61 мину, еще 10 мин из миномета калибра 82-мм, а также вели огонь из вооружения БМП и станкового противотанкового гранатомета.
Четыре раза рядом с Новотошковским — из артиллерийских систем калибра 152-мм — 45 снарядов, 122-мм артиллерии — 15 снарядов, минометов калибра 120-мм — 17 мин, а также 56 выстрелов из вооружения танка.
Два раза в районе Орехового — из ствольной артиллерии калибра 152-мм — 22 снаряда, 122-мм артиллерии — 28 снарядов, минометов калибра 120-мм — 61 мина, 82-мм минометов — 30 мин, а также боевики вели огонь из гранатометов различных систем.
Дважды вблизи Хутора Вольного — из артиллерийских систем калибра 122-мм — 4 снаряда, 120-мм минометов — 23 мины, 82-мм минометов — 25 мин, а также из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Два раза неподалеку Золотого-4 — из минометов калибра 120-мм НВФ выпустили 3 мины, а также вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Попасной — из ствольной артиллерии калибра 122-мм — 16 снарядов и минометов калибра 82-мм — 18 мин.
В районе Луганского — из 82-мм миномета — 2 мины.
Рядом с Новолуганским — из миномета калибра 82-мм — 2 мины, а также боевики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В штабе подчеркнули, что вблизи Орехово боевики предприняли попытку штурма украинских наблюдательных постов. В результате боевого столкновения украинские защитники очередными огневыми средствами подавили огонь НВФ и остановили диверсионно-разведывательную группу противника. Позиции украинских защитников не потеряны.
По данным украинской разведки, в результате боевого столкновения с стороны боевиков 4 человека были ликвидированы и еще 6 получили тяжелые ранения.
Также в штабе добавили, что с начала текущих суток, 19 февраля, российские оккупационные войска по защитникам Лебединского выпустили 15 мин из минометов калибра 82-мм, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Ранее сообщалось, что во время наступления боевиков на Луганщине погиб гранатометчик Максим Хитайлов из 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев.
|
Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира АравійськогоСтанислав Мартиросов
18 февраля незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения, двое боевое поражение.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Боевики открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152-мм и 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения танка, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» незаконные вооруженные формирования совершили три обстрела: рядом с Березовое — из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Широкино — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Пищевика — из миномета калибра 82-мм боевики выпустили 3 мины, а также вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Девятнадцать обстрелов было зафиксировано в районе города Золотое Луганской области: шесть раз вблизи Крымского — из 120-мм минометов НВФ выпустили 61 мину, еще 10 мин из миномета калибра 82-мм, а также вели огонь из вооружения БМП и станкового противотанкового гранатомета.
Четыре раза рядом с Новотошковским — из артиллерийских систем калибра 152-мм — 45 снарядов, 122-мм артиллерии — 15 снарядов, минометов калибра 120-мм — 17 мин, а также 56 выстрелов из вооружения танка.
Два раза в районе Орехового — из ствольной артиллерии калибра 152-мм — 22 снаряда, 122-мм артиллерии — 28 снарядов, минометов калибра 120-мм — 61 мина, 82-мм минометов — 30 мин, а также боевики вели огонь из гранатометов различных систем.
Дважды вблизи Хутора Вольного — из артиллерийских систем калибра 122-мм — 4 снаряда, 120-мм минометов — 23 мины, 82-мм минометов — 25 мин, а также из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Два раза неподалеку Золотого-4 — из минометов калибра 120-мм НВФ выпустили 3 мины, а также вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Попасной — из ствольной артиллерии калибра 122-мм — 16 снарядов и минометов калибра 82-мм — 18 мин.
В районе Луганского — из 82-мм миномета — 2 мины.
Рядом с Новолуганским — из миномета калибра 82-мм — 2 мины, а также боевики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В штабе подчеркнули, что вблизи Орехово боевики предприняли попытку штурма украинских наблюдательных постов. В результате боевого столкновения украинские защитники очередными огневыми средствами подавили огонь НВФ и остановили диверсионно-разведывательную группу противника. Позиции украинских защитников не потеряны.
По данным украинской разведки, в результате боевого столкновения с стороны боевиков 4 человека были ликвидированы и еще 6 получили тяжелые ранения.
Также в штабе добавили, что с начала текущих суток, 19 февраля, российские оккупационные войска по защитникам Лебединского выпустили 15 мин из минометов калибра 82-мм, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Ранее сообщалось, что во время наступления боевиков на Луганщине погиб гранатометчик Максим Хитайлов из 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев.