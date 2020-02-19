В штабе Операции объединенных сил рассказали о состоянии украинских военных, которые получили ранения в результате наступления на Донбассе во вторник, 18 февраля.

Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

В штабе сообщают, что всем раненым в результате боевых действий была оказана первая медицинская помощь на месте происшествия, после чего их отправили в военный мобильный госпиталь.

— Сейчас после медицинского дообследования, они получили необходимую хирургическую помощь и готовятся к эвакуации в один из военно-медицинских клинических центров по назначению, - добавили в ведомстве.

При этом отмечается, что угрозы жизни раненых украинских военнослужащих пока нет.

Напомним, что после завершения наступления на Донбассе во вторник, 18 февраля, штаб Операции объединенных сил сообщил об одном погибшем украинском военнослужащем и четверых раненых.