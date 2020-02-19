Депутат Николаевского городского совета Елена Киселева рассказала, что среди 750 земельных вопросов, которые не могут принять уже на протяжении нескольких лет, есть те, которые касаются рассмотрения судебных решений.

Об этом она рассказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

По словам Елены Киселевой, на сегодняшний день 750 земельных вопросов остаются не рассмотренными. Как рассказала депутат, связано это с тем, что часть из данных вопросов не соответствуют действующему законодательству.

— Если мне не изменяет память, то там 750 земельных вопросов. Порядка 370 - вопросы конкретно малых архитектурных форм, а остальная часть, штук 400, это вопросы касающиеся внесения изменений в юридические моменты - договор, переоформление. Меня, кстати, эта ситуация напрягает и удивляет не меньше, наверное, чем вас. Но у меня уже закралось некое сомнение. Мне кажется, если бы я была одной из 750, чье право нарушено, то как минимум за этот год, который мы играем в эту 56 сессию, человек 150 должны были возмутиться. Парадокс. Я вижу мало возмущений. Хотя, касательно малых архитектурных форм, был некий всплеск. Самое парадоксальное, что в декабре прошлого года был принят так называемый антирейдерский закон, который вносит изменения, в том числе, в земельное законодательство и в закон об аренде земли - так еще меньше вопросов будут соответствовать действующему законодательству. Поэтому на сессии вопросы нужно решить. Самое, наверное, гадкое в этой ситуации, что ни один из исполнительных органов не берет на себя ответственность выйти и сказать, что эти вопросы соответствуют действующему законодательству, а вот эти нет, - сказала Елена Киселева.

При этом депутата рассказала, что в числе данных вопросов есть те, по которым сейчас идут суды.

— Возвращаясь к тому, что 750 вопросов не рассмотрено - этот момент, скорее всего, прошел незамеченным - 4 вопроса, которые выносил Александр Федорович (Сенкевич, мэр Николаева, - прим.) в зал, касались рассмотрения судебных решений. Эти 4 судебных решения говорят о том, что Николаевский городской совет не сделал что-то в сроки, установленные законом. По логике вещей, 750 вопросов потенциально могут перейти в иски, а за ними еще не только эти 750 вопросов - там еще же порядка тысячи тех, которые где-то зависли между Управлением земельных ресурсов и земельной комиссией, и по которым строки вынесения на пленарное заседание давным-давно пропущены, - рассказала Елена Киселева.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич вместе с главами фракций в Николаевском городском совете пришли к компромиссному решению по голосованию порядка 700 земельных вопросов, которые не могут принять уже на протяжении нескольких лет, а именно: объединить вопросы в пакеты с тем, чтобы либо отказать, либо продлить на год, либо продлить на 5 лет договоры аренды земли.