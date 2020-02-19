|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:51
|Заход солнца:
|17:21
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:03
|Заход солнца:
|17:21
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.1 грн
|26.6 грн
Соответствующее решение приняли на заседании правительства 19 февраля, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
— Цель правительства — усилить сотрудничество между представителями промышленности и органов государственной власти для решения насущных проблем отрасли и избежания кризисных ситуаций в промышленности, — сообщил Гончарук.
Он отметил, что сам возглавил координационный центр. Также в него вошли представители Министерства финансов, Министерства инфраструктуры, Министерства энергетики, налоговой, таможенной служб и Госкомстата.
Напомним, что в Николаевской области в период с января по август месяц 2019 года на 1% вырос объем промышленного производства (в целом по Украине – на 0,1%).
Соответствующее решение приняли на заседании правительства 19 февраля, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
— Цель правительства — усилить сотрудничество между представителями промышленности и органов государственной власти для решения насущных проблем отрасли и избежания кризисных ситуаций в промышленности, — сообщил Гончарук.
Он отметил, что сам возглавил координационный центр. Также в него вошли представители Министерства финансов, Министерства инфраструктуры, Министерства энергетики, налоговой, таможенной служб и Госкомстата.
Напомним, что в Николаевской области в период с января по август месяц 2019 года на 1% вырос объем промышленного производства (в целом по Украине – на 0,1%).