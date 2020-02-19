Соответствующее решение приняли на заседании правительства 19 февраля, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

— Цель правительства — усилить сотрудничество между представителями промышленности и органов государственной власти для решения насущных проблем отрасли и избежания кризисных ситуаций в промышленности, — сообщил Гончарук.

Он отметил, что сам возглавил координационный центр. Также в него вошли представители Министерства финансов, Министерства инфраструктуры, Министерства энергетики, налоговой, таможенной служб и Госкомстата.

Напомним, что в Николаевской области в период с января по август месяц 2019 года на 1% вырос объем промышленного производства (в целом по Украине – на 0,1%).