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Об этом сообщает BBC.
При этом отмечается, что Boeing не будет откладывать возвращение самолетов Boeing 737 Max в эксплуатацию. Ожидается, что это может произойти уже в середине 2020 года.
Представитель Boeing сообщил BBC, что компания после выявления в топливных баках самолетов посторонних объектов начала «основательное внутреннее расследование» и приняла немедленные меры.
Федеральная авиационная администрация США — американский авиарегулятор — в комментарии изданию отметила, что следит за ситуацией вокруг Boeing.
В марте 2019 года авиакомпании по всему миру запретили полеты на Boeing 737 Max после того, как в двух катастрофах с этими самолетами погибло 346 человек.
«Засорение посторонними объектами» (Foreign Object Debris, FOD) может касаться любых частиц, деталей или веществ, которые не являются частью самолета и которые могла бы потенциально вызвать аварию.
Отметим, что с январе 2020 года компания Boeing впервые с 1962 года не получила за месяц ни одного заказа на самолеты. В то же время, главный конкурент компании — концерн Airbus — в январе получил заказ на 274 самолетов.
Напомним, американская компания Boeing с середины апреля планировала сократить количество выпускаемых в месяц самолетов Boeing 737 MAX.
Об этом сообщает BBC.
При этом отмечается, что Boeing не будет откладывать возвращение самолетов Boeing 737 Max в эксплуатацию. Ожидается, что это может произойти уже в середине 2020 года.
Представитель Boeing сообщил BBC, что компания после выявления в топливных баках самолетов посторонних объектов начала «основательное внутреннее расследование» и приняла немедленные меры.
Федеральная авиационная администрация США — американский авиарегулятор — в комментарии изданию отметила, что следит за ситуацией вокруг Boeing.
В марте 2019 года авиакомпании по всему миру запретили полеты на Boeing 737 Max после того, как в двух катастрофах с этими самолетами погибло 346 человек.
«Засорение посторонними объектами» (Foreign Object Debris, FOD) может касаться любых частиц, деталей или веществ, которые не являются частью самолета и которые могла бы потенциально вызвать аварию.
Отметим, что с январе 2020 года компания Boeing впервые с 1962 года не получила за месяц ни одного заказа на самолеты. В то же время, главный конкурент компании — концерн Airbus — в январе получил заказ на 274 самолетов.
Напомним, американская компания Boeing с середины апреля планировала сократить количество выпускаемых в месяц самолетов Boeing 737 MAX.