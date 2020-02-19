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Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Министерство иностранных дел Китая потребовало от заместителя главы бюро WSJ в Китае Джо Чина и репортеров Чао Денга и Филиппа Вена в течение пяти дней покинуть страну.
В МИД заявили, что не поддерживают СМИ, которые «используют расовую дискриминацию и клевету».
В то же время, в издании объяснили, что у них есть информационный (новостной) отдел и отдел мнений. Трое журналистов, которых высылают, работали в информационном подразделении.
Недавно издание опубликовало колонку «Настоящий больной в Азии — это Китай» американского ученого Вальтера Рассела Мида в разделе «Мнения». В материале говорилось о китайском коронавирусе. Вальтер Мид писал, что власти страны все еще пытаются скрыть истинные масштабы проблемы.
Словосочетание «больной в Азии» использовали в конце 19 — начале 20 века для обозначения эксплуатации Китая иностранными государствами.
По последним данным, количество людей, которые выздоровели после инфицирования китайским коронавирусом возросло до 14 642 человек. Также известно о 2012 летальных случаях, большинство из которых произошло на материковом Китае. Общее количество инфицированных увеличилось до 75 199 человек.
Напомним, что пневмонию вызванную коронавирусом 2019-nCov можно лечить при помощи переливания плазмы крови ранее выздоровевших пациентов.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Министерство иностранных дел Китая потребовало от заместителя главы бюро WSJ в Китае Джо Чина и репортеров Чао Денга и Филиппа Вена в течение пяти дней покинуть страну.
В МИД заявили, что не поддерживают СМИ, которые «используют расовую дискриминацию и клевету».
В то же время, в издании объяснили, что у них есть информационный (новостной) отдел и отдел мнений. Трое журналистов, которых высылают, работали в информационном подразделении.
Недавно издание опубликовало колонку «Настоящий больной в Азии — это Китай» американского ученого Вальтера Рассела Мида в разделе «Мнения». В материале говорилось о китайском коронавирусе. Вальтер Мид писал, что власти страны все еще пытаются скрыть истинные масштабы проблемы.
Словосочетание «больной в Азии» использовали в конце 19 — начале 20 века для обозначения эксплуатации Китая иностранными государствами.
По последним данным, количество людей, которые выздоровели после инфицирования китайским коронавирусом возросло до 14 642 человек. Также известно о 2012 летальных случаях, большинство из которых произошло на материковом Китае. Общее количество инфицированных увеличилось до 75 199 человек.
Напомним, что пневмонию вызванную коронавирусом 2019-nCov можно лечить при помощи переливания плазмы крови ранее выздоровевших пациентов.