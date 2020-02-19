Китай аннулировал аккредитации трех журналистов издания The Wall Street Journal из-за материала издания «Настоящий больной в Азии — это Китай», хотя эти авторы к нему не причастны.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Министерство иностранных дел Китая потребовало от заместителя главы бюро WSJ в Китае Джо Чина и репортеров Чао Денга и Филиппа Вена в течение пяти дней покинуть страну.

В МИД заявили, что не поддерживают СМИ, которые «используют расовую дискриминацию и клевету».

В то же время, в издании объяснили, что у них есть информационный (новостной) отдел и отдел мнений. Трое журналистов, которых высылают, работали в информационном подразделении.

Недавно издание опубликовало колонку «Настоящий больной в Азии — это Китай» американского ученого Вальтера Рассела Мида в разделе «Мнения». В материале говорилось о китайском коронавирусе. Вальтер Мид писал, что власти страны все еще пытаются скрыть истинные масштабы проблемы.

Словосочетание «больной в Азии» использовали в конце 19 — начале 20 века для обозначения эксплуатации Китая иностранными государствами.