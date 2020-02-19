Правительство Абу-Даби в лице владельца клуба шейха Мансура бен Саида и его брата Аль Нахайяна являлось тайным покровителем клуба английской Премьер-лиги «Манчестер Сити».

Об этом сообщает The Guardian.

Источнику стало известно, что часть спонсорских выплат от авиакомпании «Этихад» на самом деле была перечислением в клуб от брата владельца «горожан» — Аль Нахайяна. Он использовал авиакомпанию лишь для перевода средств и создания фиктивной финансовой отчетности для поддержания клуба в рамках финансового фэйр-плей.

В частности, в сезоне-2015/2016 в спонсорском соглашении с «Этихад» была указана сумма в размере £67,5 млн, однако на самом деле компания из этой суммы выплатила лишь около £8 млн, остальные деньги были переведены со стороны другой компании шейха.

Также в данном отчёте указано, что, проводя эти махинации, компания «Этихад» получала от правительства различные эксклюзивные льготы, привилегии и комфортные условия. Отмечается, что это убивало здоровую конкуренцию в области авиаперевозок в ОАЭ.

Всего за срок контракта с «Сити» «Этихад» совершил переводы на сумму $640 млн.

Напомним, УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. «Горожане» намеренно завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки.