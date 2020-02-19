В Киеве на мосту имени Патона внедряют новую схему организации дорожного движения, из-за чего грузовикам весом более 3,5 тонн запретили движение по мосту.

Об этом сообщается на странице «Центра организации дорожного движения» в Facebook.

Сообщается, что данные ограничения являются первым этапом внедрения новой схемы организации дорожного движения. Данная схема внедряется для снижения нагрузки на несущие конструкции моста, его обследования и оценки эксплуатационной пригодности.

Сообщается, что изменения будут вноситься в несколько этапов. Таким образом, после введения запрета для проезда грузовиков весом более 3,5 тонн, на подъездах к путепроводу будет установлено более 50 дорожных знаков 3,3.

Напомним, что в Николаеве несмотря на решение исполнительного комитета городского совета, до сих пор не начал действовать запрет для проезда грузового транспорта в час пик.