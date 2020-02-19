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Заключенному в Николаевский СИЗО пытались передать наркотики, спрятанные в сахаре.
Об этом сообщают на странице Николаевского следственного изолятора в Facebook.
Во время осмотра посылки для заключенного, инспектор режима охраны Николаевского СИЗО обнаружил и изъял спрятанные в сахаре три прозрачных кристала неизвестного происхождения.
По данному факту была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, кристалы упакованы в специальный сейф-пакет для дальнейшего направления в НИЭКЦ.
- Данный случай зарегистрирован в журнале единого учета, собранные материалы направлены в территориальный отдел полиции, - сообщили в СИЗО.
Напомним, ранее в Николаевский Следственный Изолятор заключенному в конфетах пытались передать запрещенные вещества.
Заключенному в Николаевский СИЗО пытались передать наркотики, спрятанные в сахаре.
Об этом сообщают на странице Николаевского следственного изолятора в Facebook.
Во время осмотра посылки для заключенного, инспектор режима охраны Николаевского СИЗО обнаружил и изъял спрятанные в сахаре три прозрачных кристала неизвестного происхождения.
По данному факту была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, кристалы упакованы в специальный сейф-пакет для дальнейшего направления в НИЭКЦ.
- Данный случай зарегистрирован в журнале единого учета, собранные материалы направлены в территориальный отдел полиции, - сообщили в СИЗО.
Напомним, ранее в Николаевский Следственный Изолятор заключенному в конфетах пытались передать запрещенные вещества.