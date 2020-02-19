Заключенному в Николаевский СИЗО пытались передать наркотики, спрятанные в сахаре.

Об этом сообщают на странице Николаевского следственного изолятора в Facebook.

Во время осмотра посылки для заключенного, инспектор режима охраны Николаевского СИЗО обнаружил и изъял спрятанные в сахаре три прозрачных кристала неизвестного происхождения.

По данному факту была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, кристалы упакованы в специальный сейф-пакет для дальнейшего направления в НИЭКЦ.

- Данный случай зарегистрирован в журнале единого учета, собранные материалы направлены в территориальный отдел полиции, - сообщили в СИЗО.

Напомним, ранее в Николаевский Следственный Изолятор заключенному в конфетах пытались передать запрещенные вещества.