В мэрии Николаева предлагают изменить порядок списания объектов коммунального имущества в обход комиссии по вопросам ЖКХ.

Об этом стало известно сегодня, 19 февраля, в ходе заседания транспортной комиссии Николаевского городского совета, – сообщают НикВести.

В ходе заседания начальник Управления коммунального имущества Николаевского горсовета Мкртич Мкртчян предложил депутатам рассмотреть вопрос реформирования системы списания объектов коммунальной собственности.

Чиновник заявил, что согласно нового положения мелкие объекты, которые имеют первичную стоимость до 5 тысяч гривен, предлагается списывать решением руководителей коммунальных предприятий. Объекты стоимость которых оценивается от 5 до 10 тысяч гривен предлагается списывать по согласованию профильного управления или профильного заместителя городского головы. Все объекты недвижимости, транспорт независимо от их стоимости предлагается списывать исключительно по решению сессии городского совета.

В свою очередь депутаты приняли к сведению данную информацию и отправили данный вопрос на рассмотрение сессии горсовета.

Напомним, депутат Николаевского городского совета от фракции «Самопомощь» Алексей Лепишев обвинил начальника Управления коммсобственности Мкртича Мкртчяна в незаконной распродаже и передаче в аренду коммунального имущества.