Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что нынешний созыв городского совета не должен принимать новый генеральный план города.

Такое мнение мэр Николаева высказал вчера, 18 февраля, во время встречи с представителями общественной организации «РозУМ», сообщают НикВести.

Александр Сенкевич считает, что новый генплан Николаева нужно принимать вместе со стратегией развития, и это должен делать новый созыв городского совета после выборов, которые пройдут осенью этого года.

— Как будет развиваться город - давайте об этом подумаем месте. Мы стоим перед принятием генплана города. Нужно ли принимать срочно генплан? Мое мнение - нет. Да, действительно, нам мешает это в каком-то смысле развиваться, но если принять его неосторожно и необдуманно, то последствия от этого будут намного хуже, чем не принимать его. Возможно, новый генплан должен быть принят со стратегией развития Николаева не депутатами этой каденции. Принимать на последнем году, за полгода до окончания каденции генплан сессией городского совета этого созыва, то же самое и со стратегией, думаю, это будет неправильно. Если будет новый состав городского совета, который будет формировать новую повестку дня - логично им передать возможность утверждения нового генплана на будущие 5 лет, - сказал Александр Сенкевич.

Как известно, на сайте Николаевского городского совета обнародован проект государственного планирования - генплана и отчета о стратегической экологической оценке. Документы опубликованы в соответствующем разделе «Строительство» на сайте мэрии.

Градостроительная документация изготовлена ГП «Украинский государственный научно-исследовательский институт проектирования городов «Діпромісто» на заказ Департамента градостроительства и архитектуры Николаевского городского совета от 29 ноября 2018 года в соответствии с Техническим заданием на разработку генплана Николаева. До вынесения на рассмотрение сессии Николаевского городского совета вопроса об утверждении генерального плана разработанные документы должны пройти общественное обсуждение.

Ранее сообщалось, что обновленный генеральный план Николаева предполагает расширение границ города и включение в его состав «Николаевского международного аэропорта». Также известно, что проект генплана предполагает расширение кладбища в микрорайоне Матвеевка до 120 гектаров.

Николаевские архитекторы раскритиковали проект генерального плана и отчет о стратегической экологической оценке Николаева, заявив, что в документах нет стратегического видения развития города, а также не учтены важные факторы жизнедеятельности города. В частности, архитектор Анатолий Зубик негативно высказался о разработанном проекте нового Генерального плана Николаева, заявив, что в нем нет стратегического видения развития областного центра.