Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании рассмотрела 649 правок к законопроекту о запуске рынка земли.

Об этом сообщают Буквы.

Всего в документе 4018 правок. Таким образом, нардепы пока рассмотрели около 16 % поправок.

По результатам голосования все поправки сегодня были отклонены. Они касались: концентрации земли у одного физического лица; запрета внесения права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ; передачи в собственность путем продажи до проведения и установления результатов всеукраинского референдума по купле-продаже земель; совокупной площади земельных участков сельскохозяйственного назначения, не подлежащих приватизации, в пределах одной объединенной территориальной общины и прочих положений документа.

Стоит отметить, что во время рассмотрения правок ряд нардепов из оппозиционных политических сил периодически скандировали «Референдум!» (подразумевая проведение референдума о запуске рынка земли).

Ранее парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 и рекомендовал его к принятию.

В законопроекте были учтены следующие основные правки:

– покупать землю смогут только граждане Украины, государство, общины и украинские компании, основанные украинцами;

– допуск иностранцев в качестве учредителей компаний может решаться только на референдуме;

– установлено ограничение не более 10 тысяч гектаров в одни руки;

– собственниками земли также могут стать банки, если получат землю в качестве залога. В течение двух лет они будут обязаны продать такие участки на аукционах;

– цена земли не может быть ниже нормативной денежной оценки.

Ранее сообщалось, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозирует, что рассмотрение «земельного» законопроекта во втором чтении займет 2,5 - 3 месяца, и планирует общаться с лидерами тех фракций, которые внесли больше всего правок.