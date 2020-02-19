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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что в следующие 5 лет в Украине планируют выровнять уровень оплаты труда в городах и селах, а также создать 200 тысяч новых рабочих мест в селах.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— За ближайшие 5 лет планируем создать 200 тысяч новых рабочих мест в селах, — сообщил министр.
Уровень средней зарплаты в селе и в городе планируют сравнить. Для этого планируется привлекать инвестиции в села и агропромышленность. Также в правительстве планируют создать бизнес-инкубаторы и специальные фонды поддержки развития сел.
— Украинское село будет успешным тогда, когда люди будут успешными и богатыми, — добавил Милованов.
В общем правительственной программой развития экономики предусмотрено создание 1 миллиона новых рабочих мест в Украине и привлечение около 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций в экономику. Каждое пятое новое созданное рабочее место в Украине в правительстве хотят создавать в селах.
Напомним, что на строительство новых школ, реконструкцию и капитальный ремонт уже существующих средних учебных заведений Николаевской области из государственного бюджета направлено порядка 140 миллионов гривен.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что в следующие 5 лет в Украине планируют выровнять уровень оплаты труда в городах и селах, а также создать 200 тысяч новых рабочих мест в селах.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— За ближайшие 5 лет планируем создать 200 тысяч новых рабочих мест в селах, — сообщил министр.
Уровень средней зарплаты в селе и в городе планируют сравнить. Для этого планируется привлекать инвестиции в села и агропромышленность. Также в правительстве планируют создать бизнес-инкубаторы и специальные фонды поддержки развития сел.
— Украинское село будет успешным тогда, когда люди будут успешными и богатыми, — добавил Милованов.
В общем правительственной программой развития экономики предусмотрено создание 1 миллиона новых рабочих мест в Украине и привлечение около 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций в экономику. Каждое пятое новое созданное рабочее место в Украине в правительстве хотят создавать в селах.
Напомним, что на строительство новых школ, реконструкцию и капитальный ремонт уже существующих средних учебных заведений Николаевской области из государственного бюджета направлено порядка 140 миллионов гривен.