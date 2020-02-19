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Народный депутат от «Слуга народа» Максим Бужанский отказался почтить память погибших участников Революции достоинства минутой молчания в Верховной Раде.
Об этом сообщает Новое время.
На пленарном заседании 19 февраля предложили почтить память погибших на Майдане. Со своих мест поднялись народные депутаты, журналисты и другие приглашенные. Однако Бужанский продолжал сидеть.
Напомним, в августе 2019 года депутат от партии Слуга народа Максим Бужанский оскорбил журналистку НВ Ольгу Духнич в Telegram, назвав ее «тупой овцой».
Поводом для этого стало ее замечание относительно того, что новоизбранный парламентарий «ностальгирует по СССР и временам Виктора Януковича».
Народный депутат от «Слуга народа» Максим Бужанский отказался почтить память погибших участников Революции достоинства минутой молчания в Верховной Раде.
Об этом сообщает Новое время.
На пленарном заседании 19 февраля предложили почтить память погибших на Майдане. Со своих мест поднялись народные депутаты, журналисты и другие приглашенные. Однако Бужанский продолжал сидеть.
Напомним, в августе 2019 года депутат от партии Слуга народа Максим Бужанский оскорбил журналистку НВ Ольгу Духнич в Telegram, назвав ее «тупой овцой».
Поводом для этого стало ее замечание относительно того, что новоизбранный парламентарий «ностальгирует по СССР и временам Виктора Януковича».