Народный депутат от «Слуга народа» Максим Бужанский отказался почтить память погибших участников Революции достоинства минутой молчания в Верховной Раде.

Об этом сообщает Новое время.

На пленарном заседании 19 февраля предложили почтить память погибших на Майдане. Со своих мест поднялись народные депутаты, журналисты и другие приглашенные. Однако Бужанский продолжал сидеть.

Напомним, в августе 2019 года депутат от партии Слуга народа Максим Бужанский оскорбил журналистку НВ Ольгу Духнич в Telegram, назвав ее «тупой овцой».

Поводом для этого стало ее замечание относительно того, что новоизбранный парламентарий «ностальгирует по СССР и временам Виктора Януковича».