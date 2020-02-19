Ведущие политического ток-шоу «Пульс» с канала Виктора Медведчука «112 Украина» Владимир Полуев и Анна Степанец консультируют журналистов нового государственного телеканала для оккупированных территорий, который создают вместо телеканала иновещания UATV.

Об этом сообщила бывшая журналистка UATV Анастасия Федченко, эту информацию подтвердил источник «Детектор медиа».

— Около недели назад появилась информация, что пришли новые шеф-редакторы. Из 112 канала. Оказалось, что они консультаны. Собеседований не проводили, но спрашивали у работников о миссии нового канала и о том, как нужно подавать новости для жителей временно оккупированных территорий, — написала Федченко.

В частности, по ее словам, во время личной встречи они спросили у нее, как можно улучшить работу редации и как надо говорить с жителями оккупированных территорий.

Один из источников «Детектор медиа» подтвердил информацию о том, что Полуев и Степанец консультируют новый канал.

Напомним, «112 Украина» де-юре принадлежит депутату Тарасу Козаку, соратнику кума Путина и депутата Виктора Медведчука. На канал приглашают ряд одиозных гостей блоггера Анатолия Шария и заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова.

Кроме этого, в январе Нацсовет по вопросам телевидения на радиовещание начал проверку «112 Украина» за распространение ряда высказываний в канале, в частности в программе «Пульс».

Так, высказывание В. Медведчука, П. Симоненко, В. Рабиновича, Г. Герман, И. Кивы, Н. Королевской, А. Волошина, А. Ляшко, М. Дульского и Р. Кузьмина имеют признаки нарушения действующего законодательства — речь идет о положениях, которыми не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти и тому подобное.

Напомним, ранее Минкульт планировал запустить государственный телеканал для временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей 15 февраля.