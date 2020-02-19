В среду, 19 февраля, Генеральная прокуратура Украины проводит обыски в одесских офисах государственных предприятий морской отрасли из-за причастности к масштабным злоупотреблениям, по причине которых государство ежегодно несло убытки в особо крупных размерах.

Об этом говорится на официальном сайте Офиса генпрокурора.

В данный момент правоохранители изымают документы одновременно в центральном аппарате Администрации морских портов Украины, одесском филиале АМПУ, на госпредприятии «Одесский морской торговый порт», в капитании порта, на лоцманской станции и у частных буксирных операторов ООО «Укрфлот-Сервис» и ООО «Тагкомсервис».

— Следствие считает, что в течение пяти лет должностные лица указанных государственных предприятий, вероятно, сдавали в аренду приближенным к ним коммерческим структурам буксиры государственного портового флота по значительно заниженным тарифам. По данным следствия, руководство порта утвердило для бизнесменов расценки, которые в десятки раз были ниже фактических расходов, а арендные ставки не включали надбавки за работу в выходные дни и ночью. Вместе с тем, расходы на обслуживание, топливо и ремонт буксиров Одесский морской торговый порт осуществлял себе в убыток, - говорится в сообщении.

В частности, по данным издания «Думская», обыски проходят также по месту жительства и работы бывших руководителей одесского филиала АМПУ и ГП «ОМТП».

Следственные действия ведутся в рамках уголовного производства №62019000000000944, открытого по признакам части 2 статьи 364 УК Украины — «злоупотребление властью или служебным положением».

Напомним, Кабинет министров согласовал назначение начальника филиала «Дельта-Лоцман» в Николаеве Александра Голодницкого временно исполняющим обязанности главы ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).