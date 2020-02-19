Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, об этом Samsung объявил в среду, 19 февраля.

Как сообщила компания, она начинает массовое производство ультратонкого (около 30 микрометров) стеклянного покрытия (ultra-thin glass, UTG) для устройств с гибкими экранами.

По словам Samsung, его UTG-покрытие эффективнее пластикового и может выдержать по крайней мере 200 тысяч сгибаний. А само покрытие компания планирует зарегистрировать под торговой маркой «Samsung UTG» в 38 странах мира.

Напомним, 11 февраля компания Samsung представила раскладной смартфон Galaxy Z Flip с гибким экраном, в котором как внешнее покрытие использовали тонкое стекло, а не полимер как в Galaxy Fold.