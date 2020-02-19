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Кандидат в президенты США от Демократической партии Майкл Блумберг заявил, что продаст свою медиакомпанию, если победит на выборах.
Об этом заявил советник предвыборной кампании кандидата Тимоти О’Брайен, сообщает Bloomberg.
— Майкл Блумберг освободить свои налоговые декларации. Майкл Блумберг также продаст Bloomberg LP. Не будет никакого совмещения между любыми его финансовыми активами и государственной службой. Мы развернемся на 180 градусов от Дональда Трампа в этом вопросе, потому что Дональд Трамп продолжает находиться в финансовом конфликте интересов, – сказал он.
Уточняется, что Блумберг намерен отправить свою медиакомпанию в слепой траст, а после этого она будет продана.
— Майкл продаст компанию, если будет избран президентом, – говорит спикер.
Отметим, что последние опросы в США показали, что рейтинг доверия к президенту США Дональду Трампу достиг рекордной отметки – он самый высокий за все время его президентства.
Напомним, что ранее кандидат в президенты США Пит Буттиджич обвинил своего соперника на праймериз Демократической партии Берни Сандерса в информационных атаках.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Майкл Блумберг заявил, что продаст свою медиакомпанию, если победит на выборах.
Об этом заявил советник предвыборной кампании кандидата Тимоти О’Брайен, сообщает Bloomberg.
— Майкл Блумберг освободить свои налоговые декларации. Майкл Блумберг также продаст Bloomberg LP. Не будет никакого совмещения между любыми его финансовыми активами и государственной службой. Мы развернемся на 180 градусов от Дональда Трампа в этом вопросе, потому что Дональд Трамп продолжает находиться в финансовом конфликте интересов, – сказал он.
Уточняется, что Блумберг намерен отправить свою медиакомпанию в слепой траст, а после этого она будет продана.
— Майкл продаст компанию, если будет избран президентом, – говорит спикер.
Отметим, что последние опросы в США показали, что рейтинг доверия к президенту США Дональду Трампу достиг рекордной отметки – он самый высокий за все время его президентства.
Напомним, что ранее кандидат в президенты США Пит Буттиджич обвинил своего соперника на праймериз Демократической партии Берни Сандерса в информационных атаках.