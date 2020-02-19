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19 февраля, в рамках дня Николаевского областного совета, Виктория Москаленко посетила Благодатненскую объединенную территориальную громаду, где встретилась с местными жителями.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского облсовета.
Отмечается, что в октябре 2019 года исполнилось три года со дня образования Благодатненской ОТГ.
«Главу Николаевского областного совета Викторию Москаленко и депутата Николаевского областного совета Михаила Талпу можно считать «крестными родителями» Благодатненской ОТГ. Почти четыре года назад, в августе 2016-го, молодые политики Виктория Москаленко и Михаил Талпа встречались в Семеновке с представителями громады. Здесь как раз проходил второй этап общественного обсуждения процесса создания Благодатненской объединенной территориальной громады», — говорится в сообщении.
В состав ОТГ вошли шесть сельских советов: Семеновский (населенные пункты Семеновка, Булацелово, Остаповка), Воеводский (село Воеводское), Рябоконевский (село Рябоконево), Новогригорьевский (село Новогригорьевка), Садовский (в составе населенных пунктов Садовое, Виноградный Яр, Зеленая Поляна, Новомихайловка) и Благодатненский (село Благодатное, в котором и разместили админцентр громады).
«В конце прошлого года жители и гости Благодатненской объединенной территориальной громады отпраздновали третью годовщину ее основания. Торжества прошли в центре села Благодатное. Были организованы спортивные соревнования, выставки поделок учащихся общеобразовательных школ и местных умельцев, фотовыставка воспитанников кружка Воеводской ООШ. Желающие приняли участие в розыгрыше лотереи», — отмечается в сообщении.
По случаю праздника и за многолетний добросовестный труд, достижения в профессиональной деятельности, активное участие в общественной жизни грамотами Николаевского областного совета и Благодатненской ОТГ отметили работников и жителей громады.
Ранее сообщалось, что Виктория Москаленко и депутаты облсовета посетили Новый Буг, где побывали в здании школы №1, три этажа которой обрушились в 2017 году.
19 февраля, в рамках дня Николаевского областного совета, Виктория Москаленко посетила Благодатненскую объединенную территориальную громаду, где встретилась с местными жителями.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского облсовета.
Отмечается, что в октябре 2019 года исполнилось три года со дня образования Благодатненской ОТГ.
«Главу Николаевского областного совета Викторию Москаленко и депутата Николаевского областного совета Михаила Талпу можно считать «крестными родителями» Благодатненской ОТГ. Почти четыре года назад, в августе 2016-го, молодые политики Виктория Москаленко и Михаил Талпа встречались в Семеновке с представителями громады. Здесь как раз проходил второй этап общественного обсуждения процесса создания Благодатненской объединенной территориальной громады», — говорится в сообщении.
В состав ОТГ вошли шесть сельских советов: Семеновский (населенные пункты Семеновка, Булацелово, Остаповка), Воеводский (село Воеводское), Рябоконевский (село Рябоконево), Новогригорьевский (село Новогригорьевка), Садовский (в составе населенных пунктов Садовое, Виноградный Яр, Зеленая Поляна, Новомихайловка) и Благодатненский (село Благодатное, в котором и разместили админцентр громады).
«В конце прошлого года жители и гости Благодатненской объединенной территориальной громады отпраздновали третью годовщину ее основания. Торжества прошли в центре села Благодатное. Были организованы спортивные соревнования, выставки поделок учащихся общеобразовательных школ и местных умельцев, фотовыставка воспитанников кружка Воеводской ООШ. Желающие приняли участие в розыгрыше лотереи», — отмечается в сообщении.
По случаю праздника и за многолетний добросовестный труд, достижения в профессиональной деятельности, активное участие в общественной жизни грамотами Николаевского областного совета и Благодатненской ОТГ отметили работников и жителей громады.
Ранее сообщалось, что Виктория Москаленко и депутаты облсовета посетили Новый Буг, где побывали в здании школы №1, три этажа которой обрушились в 2017 году.