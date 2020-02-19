18 февраля во время противостояния на Донбассе украинских сил и пророссийских формирований ряд украинских позиций был захвачен и остается под контролем боевиков.

Об этом рассказал журналистам народный депутат фракции «Европейская Солидарность» Михаил Забродский после закрытого заседания комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности.

«Принципиальный вопрос по поводу оставления позиций. Членами комитета около семи раз задавался этот вопрос господину полковнику в разных интерпретациях. И господин полковник прилюдно подтвердил, что, действительно, украинские позиции были захвачены. Таким образом опроверг предыдущие заявления и руководства Генштаба, и Министерства обороны», — сказал Михаил Забродский.

В свою очередь, Министр обороны Андрей Загороднюк подтвердил захват боевиками опорного пункта украинских войск.

«По нашей информации, наши военные временно оставили некоторые позиции, но в общем наши позиции остались неизменными. Этот опорный пункт был впереди всех наших позиций», — отметил Андрей Загороднюк.

На вопрос журналиста, почему 18 февраля Минобороны дезинформировало общественность, заявив, что украинские позиции захвачены не были, Андрей Загороднюк сказал, что «никого не дезинформировали». Он добавил, что сейчас на месте событий находится начальник Генерального штаба и после его возвращения расскажут подробности.

Напомним, ранее в штабе Операции объединенных сил рассказали о состоянии украинских военных, которые получили ранения в результате наступления на Донбассе во вторник, 18 февраля.