Депутат Николаевского областного совета, руководитель облорганизации партии «Европейская Солидарность» Михаил Талпа может стать помощником городского головы Александра Сенкевича.

Об этом свидетельствует декларация, поданная им в качестве кандидата на должность помощника Николаевского городского головы 17 февраля.

Михаил Талпа задекларировал две квартиры в Николаеве площадью 46,2 и 37,5 квадратных метров, два авто (Toyota Avalon и Honda CR-V) и два земельных участка в селе Сливино Николаевского района общей площадью 28 соток.

Также он указал, что на должности руководителя областной организации «Европейской солидарности» в 2019 году заработал 235 483 гривен. Михаил Талпа задекларировал 33 тысячи долларов, которые хранит на банковских счетах, а также 5 тысяч евро и 80 тысяч гривен наличными.

Михаил Талпа ранее работал помощником народного депутата Украины Игоря Бриченко, с апреля по октябрь 2014 года был главой Первомайской районной государственной администрации. В 2017 году возглавил областную организацию партии «БПП «Солидарность» (ныне «Европейская солидарность»). Является главой постоянной комиссии облсовета по вопросам законности, депутатской деятельности, антикоррупционной и регуляторной политики, связей с органами местного самоуправления и СМИ.

Ранее сообщалось, что управление культуры Николаевской облгосадминистрации может снова возглавить Светлана Гладун, которая нынче является депутатом облсовета от партии «Оппозиционный блок».