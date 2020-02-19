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Депутат Николаевского областного совета, руководитель облорганизации партии «Европейская Солидарность» Михаил Талпа может стать помощником городского головы Александра Сенкевича.
Об этом свидетельствует декларация, поданная им в качестве кандидата на должность помощника Николаевского городского головы 17 февраля.
Михаил Талпа задекларировал две квартиры в Николаеве площадью 46,2 и 37,5 квадратных метров, два авто (Toyota Avalon и Honda CR-V) и два земельных участка в селе Сливино Николаевского района общей площадью 28 соток.
Также он указал, что на должности руководителя областной организации «Европейской солидарности» в 2019 году заработал 235 483 гривен. Михаил Талпа задекларировал 33 тысячи долларов, которые хранит на банковских счетах, а также 5 тысяч евро и 80 тысяч гривен наличными.
Михаил Талпа ранее работал помощником народного депутата Украины Игоря Бриченко, с апреля по октябрь 2014 года был главой Первомайской районной государственной администрации. В 2017 году возглавил областную организацию партии «БПП «Солидарность» (ныне «Европейская солидарность»). Является главой постоянной комиссии облсовета по вопросам законности, депутатской деятельности, антикоррупционной и регуляторной политики, связей с органами местного самоуправления и СМИ.
Ранее сообщалось, что управление культуры Николаевской облгосадминистрации может снова возглавить Светлана Гладун, которая нынче является депутатом облсовета от партии «Оппозиционный блок».
Депутат Николаевского областного совета, руководитель облорганизации партии «Европейская Солидарность» Михаил Талпа может стать помощником городского головы Александра Сенкевича.
Об этом свидетельствует декларация, поданная им в качестве кандидата на должность помощника Николаевского городского головы 17 февраля.
Михаил Талпа задекларировал две квартиры в Николаеве площадью 46,2 и 37,5 квадратных метров, два авто (Toyota Avalon и Honda CR-V) и два земельных участка в селе Сливино Николаевского района общей площадью 28 соток.
Также он указал, что на должности руководителя областной организации «Европейской солидарности» в 2019 году заработал 235 483 гривен. Михаил Талпа задекларировал 33 тысячи долларов, которые хранит на банковских счетах, а также 5 тысяч евро и 80 тысяч гривен наличными.
Михаил Талпа ранее работал помощником народного депутата Украины Игоря Бриченко, с апреля по октябрь 2014 года был главой Первомайской районной государственной администрации. В 2017 году возглавил областную организацию партии «БПП «Солидарность» (ныне «Европейская солидарность»). Является главой постоянной комиссии облсовета по вопросам законности, депутатской деятельности, антикоррупционной и регуляторной политики, связей с органами местного самоуправления и СМИ.
Ранее сообщалось, что управление культуры Николаевской облгосадминистрации может снова возглавить Светлана Гладун, которая нынче является депутатом облсовета от партии «Оппозиционный блок».