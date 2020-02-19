С начала текущих суток, 19 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нраушили режим тишины на Донбассе. Оин военнослужащий ВСУ получил ранение.

Об этом сообщает Штаб операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил пять обстрелов по нашим позициям. Отмечается, что неподалеку Славного работала снайперская пара.

Два обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

Ранее сообщалось, что в Минобороны подтвердили захват боевиками нескольких позиций ВСУ во время противостояния 18 февраля.