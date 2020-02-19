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С начала текущих суток, 19 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нраушили режим тишины на Донбассе. Оин военнослужащий ВСУ получил ранение.
Об этом сообщает Штаб операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил пять обстрелов по нашим позициям. Отмечается, что неподалеку Славного работала снайперская пара.
Два обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».
Ранее сообщалось, что в Минобороны подтвердили захват боевиками нескольких позиций ВСУ во время противостояния 18 февраля.
Напомним, в штабе Операции объединенных сил рассказали о состоянии украинских военных, которые получили ранения в результате наступления на Донбассе во вторник, 18 февраля.
С начала текущих суток, 19 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нраушили режим тишины на Донбассе. Оин военнослужащий ВСУ получил ранение.
Об этом сообщает Штаб операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил пять обстрелов по нашим позициям. Отмечается, что неподалеку Славного работала снайперская пара.
Два обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».
Ранее сообщалось, что в Минобороны подтвердили захват боевиками нескольких позиций ВСУ во время противостояния 18 февраля.
Напомним, в штабе Операции объединенных сил рассказали о состоянии украинских военных, которые получили ранения в результате наступления на Донбассе во вторник, 18 февраля.