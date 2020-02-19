Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета отстранил от должности и.о. начальника управления по контролю за ремонтом, реконструкцией, строительством, газификацией коммунальных объектов и жилья.

Об этом сообщили на странице ДЖКХ в Facebook.

«Преступления, инкриминируемые должностному лицу, в департаменте ЖКХ считают недопустимыми для своих сотрудников», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что чиновницу отстранили в связи с соответствующим решением Заводского районного суда Николаева.

Напомним, 28 декабря следователи поймали женщину на получении взятки в размере 20 тысяч и сообщили о подозрении по трем эпизодам. Деньги 44-летняя начальница управления получила за подписание актов выполненных работ с недостоверными сведениями относительно объема выполненных работ от «подконтрольных» субъектов хозяйственной деятельности.

Для конспирации чиновница привлекла своего водителя, который после получения ею части взятки в своем служебном кабинете, выносил деньги из помещения в служебный автомобиль, и в дальнейшем, через некоторое время, передавал чиновнице.

31 декабря суд избрал ей меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 60 суток.