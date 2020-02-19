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Центральная избирательная комиссия утвердила форму, цвет и текст избирательного бюллетеня на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе № 179 (Харьковская область).
Об этом сообщается на странице ЦИК в Facebook.
— Комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня по промежуточным выборам народного депутата Украины 15 марта 2020 года для голосования в ОИО № 179. Установлено, что текст избирательного бюллетеня печатается только с одной стороны на государственном языке на одном листе размером 200×800 мм песочного цвета с двухтоновым водяным знаком и защитными волокнами с использованием защитных графических антисканерные элементов, выполненных с применением защитных красок, имеющих флуоресценцию под действием ультрафиолетового облучения, и элемента, который теряет окраски в результате термовоздействия, - говорится в сообщении.
На оборотной стороне бюллетеня также будет проявляться номер избирательного участка, напечатанный высокой печатью с применением защитной краски.
ЦИК образовала контрольную комиссию за изготовлением избирательных бюллетеней на предприятии-изготовителе. В ее состав вошли представители партий, которые представлены фракциями в ВР, а именно «Слуга народа», «Европейской солидарности» и «Голоса».
Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 40 кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе № 179 в Харьковской области, назначенных на 15 марта.
Центральная избирательная комиссия утвердила форму, цвет и текст избирательного бюллетеня на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе № 179 (Харьковская область).
Об этом сообщается на странице ЦИК в Facebook.
— Комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня по промежуточным выборам народного депутата Украины 15 марта 2020 года для голосования в ОИО № 179. Установлено, что текст избирательного бюллетеня печатается только с одной стороны на государственном языке на одном листе размером 200×800 мм песочного цвета с двухтоновым водяным знаком и защитными волокнами с использованием защитных графических антисканерные элементов, выполненных с применением защитных красок, имеющих флуоресценцию под действием ультрафиолетового облучения, и элемента, который теряет окраски в результате термовоздействия, - говорится в сообщении.
На оборотной стороне бюллетеня также будет проявляться номер избирательного участка, напечатанный высокой печатью с применением защитной краски.
ЦИК образовала контрольную комиссию за изготовлением избирательных бюллетеней на предприятии-изготовителе. В ее состав вошли представители партий, которые представлены фракциями в ВР, а именно «Слуга народа», «Европейской солидарности» и «Голоса».
Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 40 кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе № 179 в Харьковской области, назначенных на 15 марта.