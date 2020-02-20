Апелляционный суд Сеула увеличил срок лишения свободы бывшему президенту Южной Кореи Ли Мен Баку, обвиняемому во взяточничестве и растрате.

Об этом сообщает Yonhap.

— Апелляционный суд в среду увеличил срок заключения бывшему президенту Ли Мен Баку до 17 лет за взяточничество и растрату бюджетных средств. Также было принято решение об отмена залога и взятия его под стражу, - говорится в сообщении.

Как отмечается, суд первой инстанции в октябре 2018 года приговорил Ли Мен Бака, который возглавлял Южную Корею в 2008-2013годах, к 15 годам лишения свободы за коррупционные преступления и оштрафовал его на $10,9 миллионов.

Однако из-за проблем со здоровьем в марте 2019-го президента отпустили под залог до решения суда высшей инстанции.

Ли Мен Бака признали виновным в получении взяток на сумму около $8 млн и растрате $23 млн бюджетных денег через его частную компанию. Прокуратура просила посадить экс-лидера Южной Кореи на 23 года.

Напомним, в апреле 2018 года суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 24 годам заключения по делу о коррупции.