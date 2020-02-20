Конституционный суд Украины признал неконституционными положения судебной реформы 2016 года в части ликвидации Верховного суда Украины и проведения конкурса на должности в новый Верховный суд.

Решение опубликовала пресс-служба КСУ.

Иск подал сам Верховный суд, когда в 2016 году были ликвидированы высшие специализированные суды, а также был создан новый Верховный суд путем ликвидации Верховного суда Украины. Вновь ВС стал единственной кассационной инстанцией.

Конституционный суд признал, что преобразование Верховного суда с одного вида на другой не может проводиться без перевода судей, так как между ликвидированным и новым судом нет юридической разницы. Преобразование Верховного суда не является основанием для увольнения всех судей.

Также КС признал неконституционным конкурс на должности судей в новом Верховном суде.

— Конституционный Суд рекомендовал Верховной Раде Украины безотлагательно привести положения законодательства Украины в соответствие с этим решением, — отметили в КС.

Отметим, что решение Конституционного суда является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Напомним, летом прошлого года судей и работников Верховного суда Украины не пускали на рабочие места. Это было связанно с процессом ликвидации судебной инстанции.