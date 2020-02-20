|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:49
|Заход солнца:
|17:22
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:01
|Заход солнца:
|17:22
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.1 грн
|26.6 грн
За прошедшие сутки, 19 февраля, вооруженные формирования 11 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
«19 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения», — говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил восемь обстрелов по нашим позициям.
Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».
«С началом текущих суток российские оккупационные войска из миномета калибра 120 мм, а также вооружения БМП и гранатометов различных систем обстреляли защитников Новомихайловки. Потерь нет», — отметили в штабе.
Ранее а штабе Операции объединенных сил рассказали о состоянии украинских военных, которые получили ранения в результате наступления на Донбассе во вторник 18 февраля.
За прошедшие сутки, 19 февраля, вооруженные формирования 11 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
«19 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения», — говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил восемь обстрелов по нашим позициям.
Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».
«С началом текущих суток российские оккупационные войска из миномета калибра 120 мм, а также вооружения БМП и гранатометов различных систем обстреляли защитников Новомихайловки. Потерь нет», — отметили в штабе.
Ранее а штабе Операции объединенных сил рассказали о состоянии украинских военных, которые получили ранения в результате наступления на Донбассе во вторник 18 февраля.