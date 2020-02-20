За прошедшие сутки, 19 февраля, вооруженные формирования 11 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

«19 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения», — говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил восемь обстрелов по нашим позициям.

Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

«С началом текущих суток российские оккупационные войска из миномета калибра 120 мм, а также вооружения БМП и гранатометов различных систем обстреляли защитников Новомихайловки. Потерь нет», — отметили в штабе.

Ранее а штабе Операции объединенных сил рассказали о состоянии украинских военных, которые получили ранения в результате наступления на Донбассе во вторник 18 февраля.