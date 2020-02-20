Руководитель николаевской областной организации партии ВО «Батьківщина», народный депутат 8 созыва Вадим Пидберезняк считает, что нынешняя власть пытается максимально быстро проголосовать закон о земле, потому что более 4 миллионов гектаров земли не внесены в реестр.

Об этом Вадим Пидберезняк заявил 19 февраля в прямом эфире на радио «UA Николаев».

По его мнению, власть легко сможет продать то, чего нет на бумаге. Нынешний проект закона о продаже земли, по словам экс-нардепа - это большая афера, в которую украинцев хотят втянуть сегодняшние «руководители» государства.

— Этот закон пишется не для украинцев, а для международных банков и организаций. Президент обещал, что в случае возникновения споров в ключевых вопросах, будет проводиться референдум. Власть пытается вносить какие-то изменения и поправки и не реагирует на право людей на референдум, - отметил Вадим Пидберезняк.

Представитель Нацкорпуса Никита Плеханов подчеркнул, что общественность Николаева провела ряд мирных акций, чтобы донести свою позицию до руководства государства.

Вадим Пидберезняк отметил, что ВО «Батьківщина» выступает против продажи украинской земли иностранцам. По его мнению, данный законопроект написан «агентами влияния иностранных структур», целью которых является за бесценок купить украинскую землю.

Ранее, Вадим Пидберезняк выступил против принятия закона о продаже земли иностранцам, отметив, что в неподготовленной ситуации на страну вывесили надпись «Sale».