Как пишет BBC, один человек умер от пневмонии, а другой от коронавируса Covid-19.

Обоим погибшим было 80 лет.

По последним данным, на лайнере заразился 621 человек. Среди них — двое украинцев, они члены экипажа.

19 февраля на судне завершился 14-дневный карантин. Тогда же на берег сошли около 500 человек. Большинство из них пожилые люди. Ожидается, что высадка продлится минимум три дня.

У тех, у кого не обнаружили вирус, но те, которые находились в кабинах с инфицированными людьми, оставят на дополнительный карантин. Оператор судна решит, когда экипаж, который не был инфицирован, сможет покинуть судно.

Напомним, количество лиц, умерших от коронавируса, по состоянию на 20 февраля составило 2128, заражено 75 тысяч 727.