Об этом сообщил представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман во время дискуссии в Американской торговой палате, передает «Интерфакс-Украина».

В частности, Люнгман отметил, что, учитывая сокращение населения в Украине, сложно будет обеспечить экономический рост на высоком уровне и догнать по уровню жизни соседние страны.

В МВФ считают, что в случае, если Украина не будет проводить реформы и не изменит макроэкономические показатели, то в лучшем случае ВВП Украины сможет расти на 2,5% в год.

Среди первоочередных сфер, где Украина особенно отстает от Европы, представитель МВФ назвал судебную систему и верховенство права (уровень коррупции, защиты прав собственности), товарные рынки (уровень конкуренции и регулирования) и финансовый сектор (доступ к финансированию, устойчивость банков).

Напомним, ранее министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил, что с начала 2019 года из Украины выехало 1,5 миллиона человек.