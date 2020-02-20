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Сотрудники Управления Службы безопасности Украины и налоговой милиции Государственной фискальной службы сегодня, 19 февраля, провели обыски на предприятии «Магистраль-Юг» в Николаеве.
Об этом НикВести сообщил источник в СБУ.
Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по факту некачественного ремонта кораблей ВМФ. Предприятие является победителем государственных закупок, предоставляет услуги по ремонту и обслуживанию судов, а также осуществляет поставки запчастей и комплектующих военного назначения различным государственным учреждениям.
Сейчас проводятся процессуальные действия, направленные на сбор доказательств с целью вручения подозрения и направления обвинительного акта в суд по факту совершения особо тяжкого преступления.
Сотрудники Управления Службы безопасности Украины и налоговой милиции Государственной фискальной службы сегодня, 19 февраля, провели обыски на предприятии «Магистраль-Юг» в Николаеве.
Об этом НикВести сообщил источник в СБУ.
Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по факту некачественного ремонта кораблей ВМФ. Предприятие является победителем государственных закупок, предоставляет услуги по ремонту и обслуживанию судов, а также осуществляет поставки запчастей и комплектующих военного назначения различным государственным учреждениям.
Сейчас проводятся процессуальные действия, направленные на сбор доказательств с целью вручения подозрения и направления обвинительного акта в суд по факту совершения особо тяжкого преступления.