Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петро Порошенко считает, что Украина всегда должна помнить о том, что Герои Небесной Сотни отдали свои жизни за свободу нашей страны и ее европейский выбор.

Об этом Петро Порошенко сказал во время чествования памяти Героев Небесной Сотни, передает пресс-служба партии.

В панихиде приняли участие Марина Порошенко, депутаты фракции «Европейская Солидарность» и представители общественности.

— Все, кто неравнодушны, сегодня в это время собрались здесь для того, чтобы почтить память погибших украинских героев, которые отдали свою жизнь для того, чтобы Украина имела уникальную возможность двигаться вперед, быть европейской страной. Шесть лет прошло с того времени, когда победили Достоинство и Свобода. Мы всегда должны помнить, какую высокую цену заплатили за эту победу. Потому что 18-20 февраля 2014 года были самые трагические дни и часы на этом святом месте. И мы должны сделать все для того, чтобы дело, ради которого заплачена такая высокая цена, чтобы это было не зря, - сказал Петро Порошенко.

Он подчеркнул, что решение Владимира Зеленского о передаче беркутовцев России кощунственное в отношении тех, кто пострадал на Майдане, и их семей.

— Сейчас поднимают голову силы реванша. Янукович с Московии благословляет действующую украинскую власть на реванш. Преступники, которые убивали Героев Небесной Сотни, обменяны волей действующей власти, выпущенные на волю. Моя позиция абсолютно четкая: посмотрите в глаза тех семей, которые потеряли своих героев. Посмотрите, что сейчас происходит. Адвокат Януковича стал ответственным за расследование дел Майдана. Адвокаты Януковича сейчас преследуют героев Революции Достоинства. И остановить мы это можем только нашим единством. Только когда мы объединимся вокруг ценностей Революции Достоинства и свободы, - отметил Петро Порошенко.

Лидер партии «Европейская Солидарность» подчеркнул, что попытки Владимира Зеленского увидеть в глазах Владимира Путина мир напрасны, потому что именно он уже шестой год ведет войну против Украины и убивает ее защитников.

— Власть до сих пор не разобралась, что в стране война, называет события, которые произошли вчера и позавчера, провокациями и пытается в глазах Путина разглядеть мир и любовь к Украине. Ничего вы там не увидите - кроме войны и желание уничтожить Украину. И не называйте это провокациями, ибо это война. Война за нашу родную землю и государство! Война за то, за что отдали свои жизни Герои Небесной Сотни. Мы это точно не дадим сделать. Не дадим сделать, потому что с нами украинский народ и правда, вера, церковь и Господь Бог. И с нами точно будет победа, - подитожил Петр Порошенко.

Отметим, 20 февраля в Украине чтят память Героев Небесной Сотни, эта дата приурочена к годовщине расстрелов на Майдане, которые произошли в 2014 году. Тогда в в ходе столкновений в центре Киева в период с 18 по 20 февраля погибло 105 активистов Революции Достоинства.