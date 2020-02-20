Депутат Николаевского областного совета Петр Ковальчук считает, что глава облгосадминистрации Александр Стадник допустил ошибку, проигнорировав мнение жителей села Константиновка в вопросе формирования ОТГ.

Об этом Петр Ковальчук сказал в комментарии НикВести.

Как известно, сейчас жители села Константиновка Новоодесского района продолжают акцию протеста на трассе Н-24 «Николаев - Вознесенск - Благовещенское», требуя, чтобы к ним приехал глава ОГА Александр Стадник. Уже больше часа селяне безостановочно переходят дорогу, тем самым заблокировав движение по трассе национального значения.

— Надо было раньше с людьми говорить. Дотянули до последнего, обещают… Новая Одесса довольно специфическая, очень специфическая. Тут нужны совсем другие подходы. Новую Одессу не нужно разрывать ни в коем случае. Я Стаднику советовал не разрывать, не делать удельные хозяйства.Вон сделали общину в Сухом Еланце, там по-моему 1200 человек.Ну что это за община? У них там на сегодняшний день курить не за что купить. И там школа базовая, на которую нужно около 15 миллионов каждый год. То же самое ждет и ту общину. Вот этот элеватор уже снялся отсюда, еще налог с пистолетов уйдет, тут останется в Константиновке… Как сказал один классик, тут и так козу негде припнуть. Я бы еще понимал позицию новопетровчан, которые бы пошли за общину в Новой Петровке или в другом месте. А это… абсурд. И вообще, моя позиция неизменна, я ж не дергаюсь взад - вперед, моя позиция: один район - одна община. Тут ошибка была допущена в самом начале, в 2015 году. Если бы они расписали по польскому варианту - 25 тысяч минимум община - вот это бы у нас бы получилось в области 20 громад. Потому что средняя численность населения в каждом районе 25 тысяч. Какой смысл сейчас делить район на три части, если после децентрализации идет территориальная реформа, когда будет вместо 19 районов - 4. Так может лучше было бы зайти одной мощной Новоодесской общиной? Или зайти тремя осколками? И я ответа от Александра Васильевича на данный вопрос не услышал. Новая Одесса - специфическая. На Новоодесчине давно ходит такое поверье: Новая Одесса не для всякого балбеса. Это очень специфический регион. Он своенравный и своеобразный, - высказал свое мнение депутат Петр Ковальчук, который также присутствует на месте, где проходит акция протеста.

Селяне возмущены, что губернатор Николаевщины проигнорировал и не встретился с ними в Николаеве, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся с созданием объединенной территориальной общины. По словам протестующих, глава ОГА обещал им, что будет предлагать Кабмину создать ОТГ с центром в селе Константиновка, однако в итоге облгосадминистрация подала соответствующие документы о создании общины с центром в селе Гурьевка.

Ранее утром около 50 селян устроили акцию протеста около здания Николаевского областного совета, требуя, чтобы к ним вышел глава ОГА Александр Стадник и объяснил, почему он обманул их в вопросе создания объединенной территориальной общины с центром в Константиновке Новоодесского района. Однако, прождав около двух часов главу Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника жители нескольких сел Новоодесского района уехали протестовать на трассу «Николаев - Киев» в районе села Константиновка.

Еще в октябре 2019 год, возле здания Николаевской ОГА жители Константиновской ОТГ провели митинг, в ходе которого заявили, что депутат Николаевского областного совета Федор Барна протягивает вопрос создания ОТГ с центром в селе Гурьевка, хотя все жители проголосовали за создание ОТГ с центром в селе Константиновка.

Депутат Николаевского областного совета Федор Барна заявил, что центром объединенной территориальной общины в Новоодесском районе нужно определить село Гурьевку.

Депутат Николаевского областного совета Анатолий Катрич завил, что руководство ОГА и его коллега депутат Федор Барна давят на сельские советы в Новоодесском районе в вопросе создания ОТГ.

Депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа заявил, что руководство облгосадминистрации скрыло от депутатского корпуса и представителей объединенных территориальных громад, принятый в Министерстве регионального развития перспективный план по укрупнению территорий.