Депутаты обратятся в правоохранительные органы из-за указаний чиновников не допускать в аэропорты самолет с эвакуированными из Уханя украинцами.

Об этом заявил заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура, передает РБК-Украина.

По словам Качуры, чиновники Тернопольской области запрещали аэропорту принимать самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами на борту.

— Мною и моими коллегами было подготовлено заявление о совершении преступления относительно недопустимых действий и превышения власти. В частности, первым заместителем председателя Тернопольского облсовета Василием Деревляным, который направил соответствующее обращение к председателю облсовета и фактически дал незаконное указание аэропорту для того, чтобы самолет не допускали на территорию аэропорта. На этот аэропорт кстати, не планировалось, это был один из вариантов. Это также Сергей Надал, городской председатель, который также выступил за то, чтобы не пускали самолет. Это точно не государственная позиция, - заявил Александр Качура.

Председатель парламентского комитета добавил, что нардепы обратятся в правоохранительные органы с просьбой оценить действия вышеназванных чиновников.

Как известно, сегодня утром в Украину прибыл самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины, он сел в Борисполе, после чего дозаправился и вылетел в Харьков.

Автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами выехали из аэропорта Харькова и направились в Новые Санжары.

На борту самолета находилось 45 граждан Украины и 27 иностранцев. После посадки самолета всех эвакуированных спецтранспортом ГСЧС под сопровождением полиции доставят на территорию медцентра Нацгвардии Новые Санжары в Полтавской области, где в течении 14 дней люди будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

В то же время в Новых Санжарах произошли столкновения местного населения и полиции. Задержали 10 наиболее агрессивно настроенных человек.

Позже правоохранители с помощью военной техники начали расчищать дорогу в санаторий от автомобилей протестующих.

В Новые Санжары ориентировочно они приедут через 2,5-3 часа. В связи с напряженной ситуацией возникшей в поселке Новые Санжары туда прибыл Арсен Аваков.