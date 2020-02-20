Жители села Константиновка, которые несколько часов протестовали на трассе государственного значения Н-24 «Николаев - Вознесенск - Благовещенское», разошлись после того, как начальник управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталий Герсак дал «слово офицера», что решит проблему.

Об этом в комментарии НикВести рассказал глава Новоодесского районного совета Александр Гриценко.

— Вы сегодня услышали, что это была предупредительная акция. Я бы хотел высказать свое возмущение. Вы знаете, я работаю в Новоодесском районе с января 2016 года. Я занимал разные должности. Уже два года работаю главой районного совета. Такого отношения к людям я не встречал ни при одном губернаторе. Я работал с Вадимом Мериковым (глава Николаевской ОГА 2014 - 2016 годов, - прим.), Николаем Романчуком (глава Николаевской ОГА 2014 - 2015 годов, - прим.), Алексеем Савченко (глава Николаевской ОГА 2014 - 2016 годов, - прим.) - я не видел чтобы губернатор и его заместители прятались от людей. Мы сегодня с вами увидели, наверное, впервые в истории Николаевской области, что мнение людей не играет роли для тех, кто живет и получает зарплату из налогов этих же людей, - сказал Александр Гриценко.

Также он добавил, что завтра (пятница, 21 февраля, - прим.) планируется встреча жителей села Константиновка с главой Николаевской ОГА Александром Стадником.

— Было принято решение. Был утвержден перспективный план 2015 года. Были собрания уже в 2019 году громад. Что мы с вами наблюдаем на сегодняшний день? Глава областной государственной администрации (Александр Стадник, - прим.) не слышит и не видит людей. Я считаю, что это была ошибка - назначение этого главы ОГА. Я считаю, что в Николаевской области есть достойные люди возглавлять эту область и прислушиваться к мнению людей. А так, глава облгосадминистрации работает в интересах одного депутата, который, как мы все знаем, лоббирует эти интересы. Я очень благодарен Виталию Герсаку за то, что он приехал и поддержал людей - они услышали слово офицера. Я считаю, что завтра глава ОГА найдет 5-10 минут для людей. От него многого не надо, люди хотят видеть тот документ, который они направили на Минрегион, где написано Константиновская ОТГ. Если они этого не получат, то нам сложно их будет удержать. Я думаю, что выйдет не одна сотня людей, но до этого не стоит доводить, - сказал Александр Гриценко.

Как известно, жители села Константиновка Новоодесского района уже несколько часов продолжают акцию протеста на трассе Н-24 «Николаев - Вознесенск - Благовещенское», требуя, чтобы к ним приехал глава ОГА Александр Стадник. Селяне безостановочно переходят дорогу, тем самым заблокировав движение по трассе национального значения.

Селяне возмущены, что губернатор Николаевщины проигнорировал и не встретился с ними в Николаеве, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся с созданием объединенной территориальной общины. По словам протестующих, глава ОГА обещал им, что будет предлагать Кабмину создать ОТГ с центром в селе Константиновка, однако в итоге облгосадминистрация подала соответствующие документы о создании общины с центром в селе Гурьевка.

Ранее утром около 50 селян устроили акцию протеста около здания Николаевского областного совета, требуя, чтобы к ним вышел глава ОГА Александр Стадник и объяснил, почему он обманул их в вопросе создания объединенной территориальной общины с центром в Константиновке Новоодесского района. Однако, прождав около двух часов главу Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника жители нескольких сел Новоодесского района уехали протестовать на трассу «Николаев - Киев» в районе села Константиновка.

Еще в октябре 2019 год, возле здания Николаевской ОГА жители Константиновской ОТГ провели митинг, в ходе которого заявили, что депутат Николаевского областного совета Федор Барна протягивает вопрос создания ОТГ с центром в селе Гурьевка, хотя все жители проголосовали за создание ОТГ с центром в селе Константиновка.

Депутат Николаевского областного совета Федор Барна заявил, что центром объединенной территориальной общины в Новоодесском районе нужно определить село Гурьевку.

Депутат Николаевского областного совета Анатолий Катрич завил, что руководство ОГА и его коллега депутат Федор Барна давят на сельские советы в Новоодесском районе в вопросе создания ОТГ.

Депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа заявил, что руководство облгосадминистрации скрыло от депутатского корпуса и представителей объединенных территориальных громад, принятый в Министерстве регионального развития перспективный план по укрупнению территорий.

Депутат Николаевского областного совета Федор Барна заявил, что жители села Константиновка, которые уже несколько часов протестуют на трассе государственного значения Н-24 «Николаев - Вознесенск - Благовещенское», занимаются «шантажом и терроризмом».

Также, начальник управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталий Герсак приехал к селянам, митингующим на трассе возле села Константиновка, и при них позвонил главе ОГА Александру Стаднику.